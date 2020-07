Sorties streaming : Louane, Suzane, Kaaris... Les nouveautés de la semaine !

La semaine a été marquée par plusieurs sorties bien variées sur les plateformes d'écoute en streaming, comme les nouveaux singles de Louane ou Suzane, ou celui de Kaaris.

Une nouvelle semaine s'achève sur la planète musique ! Et à quelques heures du week-end, il est temps de s'attaquer aux sorties qui auront marqué cette première semaine de juillet. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts ! Faisons le point : ce vendredi 03 juillet restera marqué par la sortie de plusieurs singles, notamment celui de Louane, qui signe son retour musical avec Donne moi ton cœur, mais aussi celui du rappeur Kaaris, Goulag ou de l'album posthume de Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Cette semaine aura également été marquée par la sortie d'un nouveau single de Suzane et de son clip, par le retour de Julien Doré avec La Fièvre, ou la parution des Remixes de Malik Djoudi, mais aussi de quelques autres pépites...

L'actualité est chargée pour Louane. Après la naissance de son premier enfant, la chanteuse opère un retour attendu à la musique et dévoile le single Donne moi ton cœur. Ecrite par le rappeur belge Damso, cette chanson annonce un album à venir. "Elle fait le parallèle entre la vie que j'ai pu avoir avant de faire de la musique professionnellement et ma vie aujourd'hui, donc c'est vraiment beau, car il y a une forme de nostalgie et de fierté. C'est une chanson sur l'importance de la communication en général, mais je pense que c'est de pouvoir parler, pouvoir échanger qui mène aux solutions", explique Louane à RTL.

Envie de voyages ? Suzane vous embarque avec elle pour un tour du monde virtuel dans son nouveau clip, celui du single Quatre coins du globe, nouvel extrait de son album Toï Toï. Un morceau plus que jamais d'actualité après la période de confinement, et une vidéo colorée à souhait. Autre voyage : Suzane sera en concert à l'Olympia le 1er décembre prochain.

Le retour du jour est signé Kaaris, qui dévoile son nouveau single, baptisé Goulag. Après avoir fait parler de lui pour un règlement de comptes à Cannes, le meilleur ennemi de Booba opère un retour au rap qui a fait son succès. Et au menu du clip : des grosses voitures, de l'or, des filles dansant presque nues et des doigts d'honneur. Tout y est.

Cinq mois après la mort du regretté rappeur Pop Smoke, son album posthume sort ce vendredi. Baptisé Shoot for the Stars, Aim for the Moon, il rassemble des artistes comme 50 Cent, Roddy Ricch, Quavo, Lil Baby, DaBaby, Swae Lee, Future, Tyga, et d'autres.

Un peu plus d'un an après la sortie de son dernier album, Tempéraments, Malik Djoudi est de retour avec un EP, baptisé Remixes et qui contient donc cinq nouvelles versions de ses titres. Au menu, des artistes comme Yuksek, Myd, Léonie Pernet ou Chloé.

Pour cette première semaine de juillet, parlons de deux pépites, qui sont cette fois deux clips. Le premier est celui d'un jeune artiste, le rappeur Chiloo, qui a convié Vianney et des Tiktokers pour le clip de son nouveau single qui sent bon l'été, Laissez passer. Le second clip est celui d'Alice et moi, qui a mis en ligne la vidéo de T'aimerais que ce soit vrai, un morceau extrait de son premier album à venir. On vous laisse découvrir ces deux pépites de la semaine !