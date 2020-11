Sorties streaming : Miley Cyrus, Jérémy Frérot, Synapson... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. En ces temps difficiles de confinement et de crise sanitaire, il est grand temps, pour se détendre un peu, de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine. Et il y en a pour tous les goûts ! Car si de nombreux artistes ont décidé de reporter leurs nouveautés, fort heureusement pour nous et nos journées confinées, ce n'est pas le cas de tous. On notera notamment les sorties de l'album attendu de Miley Cyrus, Plastic Hearts, celui de Synapson, Global Musique Vol.1, le single de Jérémy Frérot, Un homme ou encore le duo inattendu entre Nicola Sirkis et Christine and the Queens sur 3SEX. A cette liste s'ajoute nos pépites de la semaine : le nouveau disque de Parov Stelar, Vodoo Sonic et une découverte, Kaky avec Lundi matin. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer cette semaine :

Voilà trois ans que ses admirateurs l'attendaient : le septième album de Miley Cyrus est disponible ! Baptisé Plastic Hearts, il compte quinze titres inédits, dont plusieurs duos, notamment avec Dua Lipa, Billy Idol, Stevie Nicks ou Joan Jett. Avec ce disque, la chanteuse de 28 ans opère un virage définitivement rock, dans une ambiance années 1980. "Je n'ai jamais été aussi fière de quelque chose", commentait Miley Cyrus dans une interview accordée à Apple Music.

Des envies de voyages ? A défaut de pouvoir partir, c'est Synapson qui vous aide à vous évader. Le duo de DJ français a dévoilé son nouvel opus, Global Music Vol.1, contenant onze titres et porté notamment par les singles avec Tim Dup et Lass ou Lengueno avec Pongo. "Nous avons également mis quelques instrumentaux inspirés de nos voyages. Cet album sera le billet d'avion que vous ne pourrez pas prendre cette année", écrit Synapson sur Twitter.

Deux ans après Matriochka, son premier disque solo certifié disque d'or, Jérémy Frérot est de retour avec un nouveau single, baptisé Un homme. Un titre résolument d'actualité pour le jeune papa, qui s'interroge ici sur la masculinité et les droits des femmes et qui annonce la sortie prochaine d'un nouvel album.

C'est le duo que personne n'avait vu venir : celui de Christine and the Queens et de Nicola Sirkis, leader du groupe Indochine, sur une reprise du tube 3e Sexe, rebaptisé 3SEX et sorti accompagné de son clip en noir et blanc. Une remise au goût du jour pour cette chanson sortie en 1985, pour une reprise percutante et électro. "En avril dernier, Nicola Sirkis m'appelle et me parle de revisiter 3e sexe. Le monde entier respirait plus lentement et mon cœur s'est mis à battre parce que cette chanson raconte quelque chose qui m'est très personnel, quelque chose qui me donne envie d'être libre. Merci Nicola de m'avoir fait l'honneur et la confiance de chanter 3SEX avec toi, à un moment où le mot même de liberté reprend tout son sens et son urgence. Les vraies révolutions ne meurent jamais", écrit Christine and the Queens sur Instagram.

Les pépites de la semaine :

Parov Stelar - Vodoo Sonic

Envie de danser pour contrer la morosité de cette période ? Cette semaine, on vous conseille le nouveau disque de Parov Stelar, baptisé Vodoo Sonic. Le DJ autrichien livre ici "un projet émotionnel", comme il l'écrit sur Instagram, "car tout a évolué au cours d'une période de transition difficile de [s]a vie. L'art, la musique et le processus créatif [l]'ont toujours aidé tout au long de [s]on parcours."

Kaky - Lundi matin

Au rayon des découvertes cette semaine, un nouveau visage, celui de KAKY, qui présente son nouveau clip, Lundi Matin. Une vidéo tournée dans le métro, juste avant le confinement et qui évoque la difficulté de certains (tous ?) lundis matin. C'est avec ses KakySounds, où il met justement en scène la captation des objets qui l'entourent, puis leur transformation en chansons, que le jeune artiste s'est fait repérer et livre aujourd'hui une musique qui pourrait bien faire parler dans les prochains mois.