Sorties streaming : ROSALÍA & Travis Scott, Sébastien Tellier... Les nouveautés !

La semaine a été marquée par plusieurs sorties sur les plateformes d'écoutes en streaming, comme le nouveau single de Travis Scott avec Rosalía, mais aussi un nouveau titre pour Jul ou Sébastien Tellier.

Une nouvelle semaine s'est achevée sur la planète musique, qui se déconfine, elle aussi, doucement. Et en cette nouvelle veille de week-end, il est temps de s'attaquer aux sorties qui auront marqué cette semaine de confinement. Alors évidemment, ce vendredi 29 mai restera marquée par la sortie tant attendue du nouvel album de Lady Gaga, Chromatica, mais pas seulement. L'événement est aussi du côté de ROSALÍA & Travis Scott et de leur duo explosif, TKN, mais aussi de Sébastien Tellier qui dévoile un nouvel album, Domesticated. A cette liste non exhaustive, ajoutons quelques pépites comme le nouveau titre de Soko ou de Cigarettes After Sex, et un clip, celui de Hervé.

C'est le titre qui risque de faire danser de nombreux fêtards cet été : le duo ROSALÍA & Travis a sorti un morceau, baptisé TKN, mis en ligne avec son clip ce vendredi 29 mai. C'est la troisième fois que la chanteuse espagnole et le rappeur américain se retrouvent au détour d'une musique. "J'espère que TKN vous donnera de l'énergie, vous fera danser et vous donnera de la force si vous traversez une période difficile", écrit ROSALÍA à propos de ce morceau. Mission accomplie.

Voilà un album qui s'est fait désirer : celui de Sébastien Tellier, attendu dans les bacs avant le confinement, mais qui est finalement sorti ce vendredi. Baptisé Domesticated, il contient huit morceaux et évoque le tournant dans la vie de l'artiste. "Tout d'un coup je me suis marié, je suis devenu père. Et, de chien fou, je suis passé directement à domestiqué, mais pas pour rigoler", explique Sébastien Tellier.

Soko est de retour et en français ! La chanteuse vient de dévoiler Blasphémie, une ballade érotique, poétique et dramatique, qui annonce la sortie prochaine de son nouvel album Feel Feelings le 12 juin. "C'est la première chanson que j'ai jamais écrite en français. Cette chanson parle de prendre quelque chose de beau et de le gâcher, de savoir que tu l'as gâché, mais que tu ne peux plus rien y faire", explique la chanteuse.

Cigarettes After Sex est de retour avec une chanson irrésistiblement poétique et intense. Comme dans l'album Cry, sorti l'année dernière, le morceau You're All I Want. "Le morceau a été enregistré à l'été 2017 lors des sessions pour notre deuxième album, Cry (...) presque 3 ans plus tard, alors que je venais de déménager à Los Angeles, j'ai finalement écrit les paroles et elles ont fini par raconter une histoire, un fantasme ou un rêve impliquant ma petite amie et moi. Inversant en quelque sorte nos rôles et racontant la façon dont nous nous sommes rencontrés, tout en imaginant à quoi pourrait ressembler notre avenir ensemble...", explique Greg Gonzalez.

Cette semaine, pour clore en beauté cette liste de sorties, notons le nouveau clip de ÂA, baptisé C'est pour quand et entièrement illustré, animé et réalisé par l'artiste. Une jolie vidéo entre espoir et imaginaire, à découvrir ci-dessous :