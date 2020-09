Sorties streaming : Squeezie, Gims, Louane... Les nouveautés de la semaine

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Encore une semaine riche en sorties sur la planète musique. Alors que l'été est désormais derrière nous et pour contrer ce début d'automne pluvieux et l'ambiance anxiogène de cette période de crise sanitaire, il est grand temps de se concentrer sur les nouveautés musicales de cette nouvelle semaine de septembre. Et si elle aura été tristement marquée par la disparition de la chanteuse Juliette Gréco, elle l'est aussi par quelques sorties attendues, comme le premier album du phénomène RnB Wejdene, mais aussi par le retour de plusieurs artistes comme Gims avec le single Immortel ou Louane avec Poésie indécise, ou encore le premier disque du Youtubeur Squeezie, Oxyz. A noter aussi cette semaine, deux pépites : le clip de Pho, de Mr Giscard ou Affliction, le duo The Penelopes avec Virginie Ledoyen. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist de la semaine :

Il est le premier Youtubeur de France, avec plus de 15 millions d'abonnés : Squeezie se lance désormais dans la musique et a dévoilé son premier album, baptisé Oxyz. Quatorze titres inédits pour la star de YouTube, qui espère pouvoir les présenter sur scène à son public, dès que la situation sanitaire s'y prêtera. Sur Oxyz, Squeezie a collaboré avec deux rappeurs, Gambi sur le morceau appelé Servis et Nemir sur Guépard. Une sortie attendue et un virage à 360° pour celui qui fait rire des millions de gens depuis dix ans.

Avec Immortel, le rappeur Gims revient à ses premières amours : un rap acéré et engagé, nouvel avant goût plein de symboles religieux d'un album attendu au mois d'octobre. Une actualité chargée pour celui que l'on appelait Maitre Gims, déjà à l'honneur d'un documentaire sorti sur Netflix le 17 septembre dernier.

La chanteuse Louane est elle aussi de retour avec un deuxième single, Poésie indécise, qui succède à Donne moi ton coeur, sorti en juillet dernier. Un nouvel aperçu de l'album baptisé Joie de vivre, que la jeune artiste doit dévoiler le 23 octobre prochain.

Les pépites de la semaine

Mr Giscard - Pho

Mr Giscard, qui se définit sur les réseaux sociaux comme un "artiste pop amateur de gastronomie asiatique", dévoile un premier single, le bien nommé Pho, ainsi que le clip qui l'accompagne, réalisé par Thibault Dumoulin avec Rod Paradot (César de la révélation masculine 2016 dans La tête Haute) et Jade Legrand. Une ballade sensuelle et désabusée en BX rouge (et oui), qui annonce la sortie d'un premier EP l'année prochaine.

The Penelopes - Affliction

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le duo français The Penelopes, formé par Axel Basquiat et Vincent Trémel, qui s'était déjà illustré par un joli duo avec Isabelle Adjani, est de retour avec un single baptisé Affliction, en collaboration avec une autre actrice française, Virginie Ledoyen. Un titre résolument rock, qui précise la sortie de l'album Actresses, attendu le 27 novembre 2020.