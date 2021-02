Sorties streaming : The Pirouettes, Foo Fighters, Cardi B... Les nouveautés

La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales variées sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés à ne pas manquer.

Envie d'égayer votre week-end en ces temps moroses ? Vous êtes au bon endroit. Si la situation sanitaire ne prête pas à la danse ou à la fête, cette nouvelle et dernière semaine de janvier a tout de même réservé quelques jolies sorties musicales qu'il serait dommage de ne pas écouter. Comme chaque vendredi, Linternaute.com vous a concocté une playlist des nouveautés disponibles sur les plateformes d'écoute en streaming. Au programme de cette semaine : le nouvel album de The Pirouettes, Equilibre, celui de Foo Fighters, Medicine At Midnight, le single de Hervé, Monde meilleur, ou celui de Cardi B, Up. A noter également, nos pépites de la semaine, les deux nouveaux titres de Josef Salvat, Peaches et One More Try. Branchez les enceintes, montez le son, voici notre playlist des sorties de la semaine :

Le duo français The Pirouettes est de retour avec un troisième album, baptisé Equilibre et composé de 19 titres, divisés en deux disques. Malgré leur rupture, Vickie Chérie et Leo Bear Creek confirment la poursuite de leur aventure musicale avec cet opus lourd de sens pour l'ancien couple, qui a conservé les ingrédients gagnants des deux précédents albums, Carrément Carrément en 2016 et Monopolis en 2018, qui avaient fait leur succès. Pari réussi.

Le groupe de rock américain ravi ses fans avec un nouvel album, Medicine At Midnight, qui compte neuf nouveaux titres. Une continuité pour Dave Grohl et sa bande, qui, après 25 ans de carrière, opèrent toutefois un virage pop et dansant, parfait pour la période. Ca n'est pas pour rien que le leader du groupe annonçait que Medicine At Midnight était "l'album de soirée du samedi soir."

Après le succès de son album Hyper, Hervé est de retour avec un nouveau single, baptisé Monde meilleur. Une actualité chargée pour celui fraîchement nommé dans la catégorie révélation masculine aux Victoires de la musique 2021. La chanson Monde meilleur annonce d'ailleurs une extension de l'album Hyper, qui comptera cinq nouveaux titres. Rendez-vous le 12 février.

"RIP 2020". Avec son nouveau single, Up, Cardi B enterre définitivement l'année compliquée qui vient de s'écouler et vous invite à shaker du booty (à bouger votre arrière-train en rythme pour les moins anglophones). Au programme de ce morceau, la critique de la domination masculine et l'étalage de sa propre réussite. Le tout en twerkant sur une tombe. Du grand Cardi B.

La pépite de la semaine :

Sans transition aucune avec le titre précédent, la pépite de cette semaine s'appelle Josef Salvat. Après son dernier album, Modern anxiety, sorti début 2020, le chanteur australien dévoile deux nouveaux titres, One more try et Peaches. Deux chansons annonçant son prochain EP, The close/le réveil, attendu dans les bacs en mars 2021.