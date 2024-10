Jean-Jacques Goldman, une star aussi mystérieuse que populaire

Jean-Jacques Goldman avec Les Enfoirés en 2014 © GAILLARD NICOLAS/APERCU/SIPA

Personnalité préférée des Français, chanteur confirmé, auteur reconnu, compositeur et producteur sollicité… Jean-Jacques Goldman est un artiste aux multiples facettes. Alors qu'il fête son 73e anniversaire en 2024, le chanteur né en 1951 continue d'entretenir le mystère après plus d'un demi-siècle de célébrité. Celui qui a quitté la scène et fui les feux des projecteurs depuis 2004 reste en effet discret et fascine. Voici tout ce que vous ne saviez peut-être pas encore sur le plus populaire et le plus mystérieux des artistes français, à qui l'on doit un grand nombre de chansons devenues des standards de la variété française.