50 Cent, Billie Eilish... Quels artistes soutiennent Trump ou Biden ?

A quelques jours de l'élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, les deux candidats à la Maison Blanche, peuvent compter sur l'appui médiatique d'artistes.

L'élection présidentielle américaine approche. Le 3 novembre prochain sera désigné le successeur de Donald Trump à la Maison Blanche pour un mandat de quatre ans. Et à quelques jours de cette échéance aux lourds enjeux, chaque camp s'est lancé dans une dernière ligne droite pour tenter de rafler les votes des Américains. Comme à chaque élection présidentielle, il est de bon ton pour les candidats de rallier à leur cause des célébrités et notamment des artistes pour dorer leur image et attirer un maximum électeurs.

Joe Biden et Donald Trump, les deux candidats à la Maison Blanche le savent, avoir des artistes populaires derrière eux pourrait faire pencher la balance. Et notamment pour attirer les jeunes Américains aux urnes. Mais quelles personnalités ont affiché leur soutien politique à l'un de ces deux prétendants au titre de 46ème président des Etats-Unis ? Faisons le point.

Chez les artistes, la contestation politique et notamment l'opposition à Donald Trump est vive depuis le début de son mandat en 2016. En effet, cette année encore, la majorité des célébrités ayant affiché leurs préférences politiques l'ont fait pour Joe Biden, candidat démocratique à la Maison Blanche.

Billie Eilish : la chanteuse n'a jamais caché son hostilité contre Donald Trump. Sur les réseaux sociaux notamment, l'interprète de Bad Guy s'en prend régulièrement au président sortant et appelle ses 68 millions d'abonnés sur Instagram à voter pour Joe Biden. Lors de la convention démocrate en août dernier, elle déclarait : "Donald Trump détruit notre pays et tout ce qui nous tient à cœur… Nous avons besoin de dirigeants qui résoudront nos problèmes comme le changement climatique et le COVID, pas les nier… Cela commence par voter contre Donald Trump et pour Joe Biden."

: la chanteuse n'a jamais caché son hostilité contre Donald Trump. Sur les réseaux sociaux notamment, l'interprète de Bad Guy s'en prend régulièrement au président sortant et appelle ses 68 millions d'abonnés sur Instagram à voter pour Joe Biden. Lors de la convention démocrate en août dernier, elle déclarait : "Donald Trump détruit notre pays et tout ce qui nous tient à cœur… Nous avons besoin de dirigeants qui résoudront nos problèmes comme le changement climatique et le COVID, pas les nier… Cela commence par voter contre Donald Trump et pour Joe Biden." Cardi B : après avoir soutenu le candidat aux primaires Bernie Sanders, la rappeuse affiche fait campagne pour l'opposant à Donald Trump. "Je vais juste aller derrière Joe Biden, parce que j'ai du mal à voir quelle sera la prochaine étape des Etats-Unis dirigés par le numéro 45", a lancé l'artiste, faisant référence à Donald Trump, le 45ème président américain. Et d'ajouter, interrogée par le magazine US Elle : "Ce que je veux d'abord, c'est chasser Trump. Tout ce qu'il dit sème la zizanie. Nous avons affaire à une pandémie et ce que je veux, ce sont des réponses. Je veux savoir quand ce sera fini, je veux reprendre mon travail. Mais je ne veux pas quelqu'un qui me mente et qui me dise qu'il n'y a pas besoin de porter de masques."

: après avoir soutenu le candidat aux primaires Bernie Sanders, la rappeuse affiche fait campagne pour l'opposant à Donald Trump. "Je vais juste aller derrière Joe Biden, parce que j'ai du mal à voir quelle sera la prochaine étape des Etats-Unis dirigés par le numéro 45", a lancé l'artiste, faisant référence à Donald Trump, le 45ème président américain. Et d'ajouter, interrogée par le magazine US Elle : "Ce que je veux d'abord, c'est chasser Trump. Tout ce qu'il dit sème la zizanie. Nous avons affaire à une pandémie et ce que je veux, ce sont des réponses. Je veux savoir quand ce sera fini, je veux reprendre mon travail. Mais je ne veux pas quelqu'un qui me mente et qui me dise qu'il n'y a pas besoin de porter de masques." Cher : après avoir soutenu vivement Hillary Clinton en 2016, la chanteuse affiche désormais un soutien indéfectible à Joe Biden. Récemment, l'artiste de 74 ans est apparue dans la rue portant un masque à l'effigie du candidat démocrate et de sa colistière Kamala Harris. Dimanche 25 octobre, Cher a également participé à un concert virtuel en faveur de Joe Biden, I Will Vote, entourée de nombreux autres artistes.

: après avoir soutenu vivement Hillary Clinton en 2016, la chanteuse affiche désormais un soutien indéfectible à Joe Biden. Récemment, l'artiste de 74 ans est apparue dans la rue portant un masque à l'effigie du candidat démocrate et de sa colistière Kamala Harris. Dimanche 25 octobre, Cher a également participé à un concert virtuel en faveur de Joe Biden, I Will Vote, entourée de nombreux autres artistes. John Legend : lui aussi a participé au concert en faveur de Joe Biden, avec de nombreux artistes dont Cher on l'a vu, mais aussi les Black Eyed Peas , Aloe Blacc , Jon Bon Jovi , Foo Fighters , Macy Gray ou encore P!nk . "Je soutiens Joe Biden parce que cette présidence cauchemardesque doit s'achever", écrit le musicien sur Twitter.

: lui aussi a participé au concert en faveur de Joe Biden, avec de nombreux artistes dont Cher on l'a vu, mais aussi les , , , , ou encore . "Je soutiens Joe Biden parce que cette présidence cauchemardesque doit s'achever", écrit le musicien sur Twitter. Taylor Swift : la chanteuse, très engagée pour la cause féministe LGBT, a récemment exprimé toute son aversion contre Donald Trump. Jusqu'à l'accuser de vouloir saboter les élections en août dernier dans une série de messages postés sur Twitter : "Le sabotage consciencieux de la Poste américaine par Trump prouve très clairement une chose : il sait très bien que nous ne voulons plus de lui comme président." Et d'ajouter : "Il a choisi de tricher de manière éhontée et met la vie des millions d'Américains en danger simplement pour se maintenir au pouvoir. L'absence totale de leadership de Donald Trump a aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il en profite aujourd'hui pour saboter et détruire notre droit de vote et notre droit de voter en toute sécurité."

: la chanteuse, très engagée pour la cause féministe LGBT, a récemment exprimé toute son aversion contre Donald Trump. Jusqu'à l'accuser de vouloir saboter les élections en août dernier dans une série de messages postés sur Twitter : "Le sabotage consciencieux de la Poste américaine par Trump prouve très clairement une chose : il sait très bien que nous ne voulons plus de lui comme président." Et d'ajouter : "Il a choisi de tricher de manière éhontée et met la vie des millions d'Américains en danger simplement pour se maintenir au pouvoir. L'absence totale de leadership de Donald Trump a aggravé la crise dans laquelle nous nous trouvons. Il en profite aujourd'hui pour saboter et détruire notre droit de vote et notre droit de voter en toute sécurité." Barbra Streisand : "Nous avons besoin de restaurer de l'empathie et de la compassion à la Maison Blanche et Joe Biden est celui qui peut le faire", a écrit la chanteuse de 78 ans sur Twitter, appelant à voter pour le candidat démocrate.

: "Nous avons besoin de restaurer de l'empathie et de la compassion à la Maison Blanche et Joe Biden est celui qui peut le faire", a écrit la chanteuse de 78 ans sur Twitter, appelant à voter pour le candidat démocrate. Ariana Grande : après avoir supporté Bernie Sanders, la chanteuse n'a cessé d'appeler les Américains de Floride, son Etat d'origine, à aller voter pour Joe Biden, soulignant la puissance de cette région qui a "le potentiel pour faire basculer l'élection". Ariana Grande a même offert des pizzas aux électeurs de Floride qui faisaient la queue devant les urnes.

: après avoir supporté Bernie Sanders, la chanteuse n'a cessé d'appeler les Américains de Floride, son Etat d'origine, à aller voter pour Joe Biden, soulignant la puissance de cette région qui a "le potentiel pour faire basculer l'élection". Ariana Grande a même offert des pizzas aux électeurs de Floride qui faisaient la queue devant les urnes. Madonna : autre artiste à ne jamais avoir caché son opposition à Donald Trump, Madonna n'a de cesse d'appeler à voter pour Joe Biden. Un vote qu'elle a elle-même confirmé en octobre 2020, martelant sur Twitter aux électeurs de "sortir et de prendre ses responsabilités."

: autre artiste à ne jamais avoir caché son opposition à Donald Trump, Madonna n'a de cesse d'appeler à voter pour Joe Biden. Un vote qu'elle a elle-même confirmé en octobre 2020, martelant sur Twitter aux électeurs de "sortir et de prendre ses responsabilités." Snoop Dogg : c'est une première pour le rappeur qui n'avait jamais voté auparavant. "Il est temps de reprendre NOTRE pouvoir. Voter est la première étape", explique-t-il sur Twitter, partageant une vidéo pour expliquer comment s'inscrire sur les listes électorales américaines.

Outre ces artistes affichant clairement leurs préférences pour Joe Biden, certains expriment clairement leur opposition à Donald Trump. C'est le cas de plusieurs rockeurs comme Neil Young, des Rolling Stones ou de Linkin Park, qui avaient sommé le candidat républicain de retirer leurs musiques de ses meetings de campagne, allant parfois jusqu'à le menacer de saisir la justice.

Si les artistes à afficher leur soutien au président sortant Donald Trump sont moins nombreux que ceux s'engageant aux côtés de Joe Biden, il en existe tout de même quelques-uns. Des soutiens rares, mais actifs pour le républicain, qui en 2016 avait déjà bénéficié de moins de soutien de célébrités que sa concurrente Hillary Clinton.

50 Cent : un soutien et une polémique pour le rappeur 50 Cent, qui a affiché son soutien à Donald Trump en octobre 2020. La raison de son vote républicain ? Une taxe promise par Joe Biden dans son programme, qui vise les plus riches. "Je ne veux pas devenir 20 Cent", a-t-il écrit sur Twitter. Toutefois, selon NME, il ne serait même pas concerné par cette imposition.

John Lydon : plus connu sous le nom de Jonnhy Rotten, l'ancien leader des Sex Pistols explique soutenir Donald Trump après avoir été déçu par les démocrates, qu'il soutenait jusqu'à présent.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Plus de 50 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation selon un dernier comptage vendredi 23 octobre, du US Elections Project, rapporté par BFMTV. Depuis mi-juillet, les sondages promettent une victoire de Joe Biden, mais les résultats pourraient ne pas être connus le 4 novembre prochain et tout peut encore basculer. Retrouvez toutes les informations sur l'élection présidentielle américaine dans notre article consacré.