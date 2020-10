John Legend et Chrissy Teigen : la mort de leur bébé, une annonce bouleversante

Le chanteur John Legend et sa femme, la mannequin Chrissy Teigen, ont annoncé sur Instagram la mort de leur troisième enfant, qui devait naître en 2021.

[Mis à jour le 1er octobre 2020 à 11h25] "Nous sommes sous le choc, c'est une douleur profonde, une douleur que nous n'avions jamais ressentie auparavant." Dans un long message posté sur Instagram, le chanteur John Legend et sa femme, la mannequin Chrissy Teigen, ont annoncé la mort de leur troisième enfant, qui devait naître en 2021. Déjà parent de deux enfants, Luna et Miles, le couple avait annoncé mi-août la troisième grossesse. Chrissy Teigen avait été hospitalisée en urgence il y a quelques jours, en raison d'une grave hémorragie. "Nous n'avons jamais pu arrêter l'hémorragie et donner à notre bébé ce dont il avait besoin, malgré les poches de transfusion. Ce n'était tout simplement pas suffisant", écrit la star de 34 ans sur Instagram.

Leur enfant, John Legend et Chrissy Teigen avaient décidé de l'appeler Jack. "Nous n'avions jamais décidé du prénom de nos bébés avant le dernier moment. Mais, pour une raison que nous ignorons, nous avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Il sera donc toujours Jack pour nous. À notre Jack : je suis vraiment désolée que les premiers moments de ta vie aient été si compliqués, que nous n'ayons pas pu te donner le foyer dont tu avais besoin pour survivre. Nous t'aimerons toujours", continue la mannequin et présentatrice télé. En plus de ce long texte, le couple a partagé plusieurs terribles clichés, à l'hôpital, où on voit Chrissy Teigen attendant la pause de la péridurale (compte tenu de l'avancée de sa grossesse, la jeune femme a dû accoucher) ou enlaçant l'enfant aux côtés de John Legend.

D'origine norvégienne par son père, et thaïlandaise par sa mère, Chrissy Teigen est née le 30 novembre 1985 à Delta, dans l'Utah aux États-Unis. Son père est d'origine norvégienne, sa mère est thaïlandaise. Très vite, elle se fait remarquer comme mannequin au début des années 2000 et enchaîne les contrats, notamment avec les marques UGG ou Billabong. Sa notoriété explose et Chrissy Teigen fait ses débuts à la télévision en devenant animatrice sur plusieurs chaînes américaines comme MTV ou E! Entertainment.

Passionnée de cuisine, la jeune femme alimente un blog, appelé Delushious, dans lequel elle expose ses recettes. Elle a également sorti son propre livre de cuisine en 2014. Très engagée, notamment pour l'égalité femmes-hommes, Chrissy Teigen lutte contre les complexes et les jugements.

En 2007, elle croise le chemin de John Legend sur le tournage du clip de Legend Stereo. Le couple se marie le 14 septembre 2013 à Côme, en Italie. De ce mariage naissent deux enfants : une fille, Luna Simone Stephens, née le 14 avril 2016 et un fils, Miles Theodore Stephens, né le 16 mai 2018.