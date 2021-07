"Discothèques ouvertes : pass sanitaire, protocole... Comment aller en boîte de nuit ?"

REOUVERTURE DISCOTHEQUES. Après seize mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19, les établissements de nuit ont rouverts vendredi 9 juillet 2021. Mais à certaines conditions.

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 11h19] Avant la piste de danse, le parcours du combattant. Alors que les boîtes de nuit et discothèques françaises ont enfin pu rouvrir leurs portes, fermées depuis seize mois, vendredi 9 juillet dernier, les fêtards et les gérants d'établissements de nuit doivent se plier aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour éviter les risques de transmission du Covid-19. Pour espérer entrer en discothèque, il faut présenter un pass sanitaire complet (deux semaines après la deuxième dose) ou un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures.

A noter que seuls 21 % des 18-29 ans, qui fréquentent le plus les boîtes de nuit, sont complètement vaccinés. D'autres mesures ont également pu décourager les amateurs de dancefloors, comme la jauge de 75% imposée (sauf pour les établissements en extérieur qui pourront ouvrir à 100%. Le port du masque n'est lui, pas obligatoire à l'intérieur. Un protocole déjà jugé trop contraignants avant la réouverture par certains directeurs d'établissements. "75% des exploitants ne rouvriront pas avant septembre. Ce n'est pas une question de volonté, ce protocole est inapplicable chez nous", expliquait par exemple, dans les colonnes du JDD, Ivan Poupardin, président de l'Association française des exploitants de discothèques et dancings (Afedd).

Toutefois, en dépit des contraintes à l'entrée des établissements de nuit, 35 % des 18-34 ans avaient l'intention de se rendre en boite de nuit dès leur réouverture le 9 juillet, selon une étude faite par l'institut YouGov. "Parmi les jeunes qui ne comptent pas aller en discothèque (59%), 14% affirment qu'ils ne souhaitent pas réaliser un test de dépistage du Covid-19, 13% préfèrent attendre que la crise sanitaire soit terminée et 10% ne souhaitent pas être au contact de la foule", est-il détaillé dans le sondage.

Depuis des mois, la date d'une éventuelle réouverture des boîtes de nuit et discothèques semblait diviser le gouvernement. La date du 9 juillet a finalement été celle de l'ouverture, après avoir été confirmée par le gouvernement, Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et moyennes entreprises, avait initialement donné rendez-vous aux exploitants de discothèques le 15 juin. Selon les calculs du SNDLL (Syndicat national des discothèques et lieux de loisir), sur les 1 648 discothèques que comptait la France avant la pandémie, 25% sont en difficulté, et 131 en liquidation judiciaire. Aujourd'hui, seules 1 500 boîtes de nuit pourraient rouvrir. Aussi, avant d'aller en discothèque, assurez-vous que celle-ci soit ouverte !

Pendant des semaines, le gouvernement avait travaillé en collaboration avec les professionnels du secteur pour établir un protocole sanitaire à mettre en place pour permettre la réouverture des boîtes de nuits et des discothèques, en espérant ne pas augmenter les risques de transmissions du Covid-19. Aussi, selon les informations communiquées par Alain Griset, ministre délégué aux PME, le lundi 21 juin, le protocole dans les discothèques est le suivant :

pour les boîtes de nuit en intérieur, une jauge de 75% est imposée (85% en août) ;

les établissements en extérieur peuvent ouvrir à 100% ;

un pass sanitaire est demandé à l'entrée ;

le port du masque n'est pas obligatoire à l'intérieur.

Selon le protocole de réouverture des discothèques et boîtes de nuit française annoncé par Alain Griset lundi 21 juin, il est nécessaire, pour aller danser, de présenter un pass sanitaire. Il s'agit d'un certificat de vaccination (complet, valide deux semaines après la seconde injection) ou d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. De quoi allonger un peu plus les files d'attente devant les lieux nocturnes les plus populaire d'avant la crise sanitaire, mais la condition inévitable pour pouvoir retourner en discothèque en y limitant les risques de contamination et de transmission du Covid-19.

Les boîtes de nuit et discothèques ont fermé leurs portes en mars 2020, dans la lignée des mesures gouvernementales prises pour endiguer la pandémie de coronavirus en France. Si les restaurants, cinémas, musées et théâtres ont rouverts les premiers, tout comme les clubs libertins, les gérants des établissements de nuit ont attendu plus longtemps le feu vert du gouvernement.

Avant cette réouverture tant attendue, une soirée test devait être organisée dans deux établissements parisiens (La Machine du Moulin Rouge et le Cabaret Sauvage), samedi 26 juin 2021. Les deux soirées-test en discothèque à Paris ont finalement été annulées, faute de volontaires. 2 000 personnes vaccinées et sans masque auraient dû pouvoir danser dans chacune de ces soirées, de 23 à 6 heures. Et à l'affiche de cette étude scientifique, étaient pourtant annoncés des DJ comme Laurent Garnier, Etienne de Crécy ou Pedro Winter.

"Ce projet vise à évaluer le risque de transmission du SARS-CoV-2 chez des personnes vaccinées participant à une soirée clubbing à jauge pleine, sans masque et en lieu clos", indiquait à l'AFP l'agence sanitaire ANRS/Maladies infectieuses émergentes, qui pilotait le projet avec l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris). Au total, 4 400 volontaires franciliens, âgés de 18 à 49 ans devaient être recrutés. Une annulation qui ne remet pas en question la date de réouverture des boîtes de nuit en France.