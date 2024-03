Mylène Farmer et Woodkid unis dans la nouvelle campagne de lutte contre le VIH

Les deux artistes français ont prêté leur voix et mis en musique le nouveau clip de campagne du Sidaction.

Mylène Farmer et Woodkid unissent leur voix - et leur musique - contre le VIH. Ce lundi 18 mars, le Sidaction a dévoilé son nouveau clip de campagne de lutte et d'appel aux dons contre la maladie, narré par Mylène Farmer et mis en musique par Woodkid, qui a prêté pour l'occasion sa chanson Reactor, extraite de son dernier album, S16, paru en 2020.

"Depuis 30 ans, face au VIH, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de pleurer, on n'a pas arrêté de chercher, on n'a pas arrêté de demander, on n'a pas arrêté de rassurer, trembler, s'aimer", liste Mylène Farmer dès les premières secondes de la vidéo. Vidéo qui reprend diverses images d'archive, notamment d'actions de militants et du Sidaction, ou de séquences télévisées comme celle où Clémentine Célarié embrasse un homme séropositif sur la bouche en direct ou encore quand Line Renaud déclare que "la France est en guerre contre un virus."

"Depuis 30 ans, on n'a pas arrêté d'avancer. Alors, après tout ce qu'on a fait, nous n'avons pas le droit d'arrêter", continue Mylène Farmer dans ce clip, qui s'achève avec un appel aux dons : "Continuons le combat. Faites un don."

Le Sidaction, qui fêtera ses 30 ans les 22, 23 et 24 mars prochains, avait annoncé dans un communiqué de presse sa collaboration avec "ces deux artistes engagés dans la lutte contre le sida." Un engagement qui remonte à plusieurs décennies : en 1999, Mylène Farmer avait notamment reversé les bénéfices des ventes du clip - en VHS - de la chanson Je te rends ton amour, soit les recettes de 30 000 exemplaires, au Sidaction.