Taylor Swift, Mylène Farmer, Voyou... Les sorties musicales de la semaine

C'est vendredi, l'heure de la playlist des nouveautés musicales de la semaine !

Quand le printemps tarde à se montrer, que les températures restent basses et la météo capricieuse, on pourra toujours compter sur les sorties musicales ! Et ce vendredi, en cette nouvelle semaine écoulée du mois d'avril, plusieurs nouveautés sont à noter sur les plateformes d'écoute en streaming et les bacs de nos magasins de musique. Difficile de passer à côté du phénomène Taylor Swift, qui dévoile son très attendu nouveau projet, un double album baptisé The Tortured Poets Department.

A noter également ce vendredi 19 avril le nouvel EP du chanteur Voyou, mais aussi l'album de remixes de Mylène Farmer. Branchez les enceintes, montez le son, voici la playlist des sorties de la semaine :

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

La superstar Taylor Swift publie ce vendredi son très (trop ?) attendu nouvel album, baptisé The Tortured Poets Department et qui compte... 31 morceaux. Une bonne surprise pour les Swifties - les fans de Taylor Swift, qui ont dont découvert à minuit que ce disque était en fait un double album. "J'avais écrit tellement de poésie torturée au cours des deux dernières années et je voulais tout partager avec vous, alors voici le deuxième volet de The Tortured Poets Department : The Anthology. 15 chansons supplémentaires", écrit la chanteuse sur les réseaux sociaux.

Mylène Farmer - Remix XL

La chanteuse Mylène Farmer publie ce vendredi Remix XL, son album de reprises : au total 21 chansons revisitées, certaines ayant pu bénéficier d'un réenregistrement de sa voix. Parmi les artistes à s'être prêtés au jeu du remixe, la fine fleur de la scène électro française, d'Arnaud Rebotini à Feder en passant par The Avener, Cut Killer ou The Magician, et jusqu'au réalisateur David Lynch. Mylène Farmer sera en concert au Stade de France les 27, 28 septembre et le 1er octobre 2024 - trois dates complètes.

Voyou - Seul

Après son Olympia sold-out en janvier dernier, Voyou continue sur sa lancée et dévoile un nouvel EP baptisé Seul et comptant six morceaux, dont son duo avec Vanessa Paradis sur Le Bal et un autre, inédit, avec la chanteuse Pi Ja Ma et intitulé Les tétons. On découvre aussi Seul, titre éponyme, que l'artiste avait déjà testé en concert, à raison.

Cigarettes After Sex - Dark Vacay

Les Américains de Cigarettes After Sex continuent d'annoncer leur album à venir avec un nouveau single baptisé Dark Vacay. Un morceau dans la continuité pop envoûtante et lancinante qui fait le succès du groupe, pour un nouvel avant goût de X's, annoncé dans les bacs le 12 juillet prochain. Cigarettes After Sex sera en concert à l'Accor Arena de Paris le 16 novembre et au Hall Tony Garnier à Lyon le 17 novembre.

Pearl Jam - Dark Matter

On termine avec la sortie rock de la semaine, le douzième album studio de Pearl Jam : Dark Matter. Composé de onze titres, l'album avait déjà été annoncé par trois singles : Running, Dark Matter la chanson éponyme et Wreckage. Formé en 1990, le groupe emmené par Eddie Vedder s'est offert pour ce projet les services du célèbre producteur américain Andrew Watt qui a travaillé avec des artistes comme Justin Bieber, Post Malone, Miley Cyrus, The Rolling Stones, Ozzy Osbourne ou Iggy Pop.