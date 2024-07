MC Solaar, Lana Del Rey... Les nouveautés musicales de la semaine

Au programme des sorties de la semaine, il y en a pour tous les goûts.

Si l'ambiance n'est clairement pas à la fête en cet entre-deux tour des élections législatives, voici de quoi vous réconforter avec les nouveautés de la semaine ! Au programme de ces sorties du vendredi, une playlist qui mixe des artistes français et internationaux : de MC Solaar à Lana Del Rey en duo avec Quavo en passant par le nouveau podcast de Ben Mazué.

Vous êtes prêts pour vous détendre en musique ? Branchez vos enceintes, montez le son, voici la playlist Linternaute des sorties musicales de la semaine.

MC Solaar - Triptyque : Éclats Cosmiques

Ce vendredi, MC Solaar dévoile le deuxième volet de son projet discographique : baptisé Triptyque : Éclats Cosmiques, ce disque compte sept titres inédits, dont Okay, une chanson en duo avec l'artiste Marie-Flore et dont le clip est sorti la semaine dernière. Tout au long de l'année, MC Solaar dissémine ses disques, trois au total, parallèlement à une grande tournée de plus de cinquante dates - il est l'un des artistes les plus reçu en festivals cet été.

Quavo et Lana Del Rey - Tough

Toujours au rayon rap, voici Tough, le duo très politique du rappeur américain Quavo, dont le clip est sorti le 3 juillet dernier. Un premier avant-goût alléchant du très attendu dixième album de la chanteuse, Lasso, annoncé dans les bacs en septembre prochain. Cette dernière sera par ailleurs en concert en France cet été, au festival parisien de Rock en Seine.

Ben Mazué - Célibat

Le deuxième numéro du podcast de Ben Mazué, Amour Jungle, s'intitule Célibat. Le chanteur français a cette fois convié le metteur en scène et comédien Alexis Michalik pour ouvrir les courriers du cœur reçus il y a plusieurs années à sa demande sur les réseaux sociaux.

Blanka - Birds

Le Marseillais et membre du quatuor de La Fine Equipe Blanka publie ce vendredi son cinquième album, baptisé Birds et comptant dix morceaux, parfaitement taillés pour prendre du bon temps et se détendre en musique ce week-end !