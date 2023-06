Christine and the Queens : un nouvel album et trois chansons avec Madonna

Le chanteur Christine and the Queens publie, ce vendredi 9 juin, son "Paranoïa, Angels, True Love", son cinquième album.

Christine and the Queens, le retour en grâce. Quelques mois seulement après le déconcertant Les adorables étoiles sous l'identité de son double Redcar, le chanteur, que l'on genre désormais au masculin, dévoile ce vendredi 9 juin 2023 son cinquième album, brillant, baptisé Paranoïa, angels, true love. Un disque composé de 20 morceaux inédits, intégralement en anglais, dont trois chansons avec Madonna (rien que ça), qui renoue avec ce qui avait fait le succès de Christine and the Queens à ses débuts : des rythmiques imparables et une voix puissante.

L'artiste poursuit ainsi sa route artistique, sur un chemin de crète, entre ombre et lumière, livrant ici le deuxième acte de son "geste opératique" débuté avec Les adorables étoiles. Redcar et ses sombres questionnements laissent de nouveau place à Christine and the Queens, puissant et céleste. Céleste, comme la voix de Madonna sur trois des chansons de l'album, Angel crying in my bed, I met an angel et Lick the light out. "Ça s'est joué sur un coup de fil, elle m'a dit : 'You're crazy, I'll do it' ('Tu es fou, je vais le faire')", raconte le chanteur aux Inrockuptibles à propos de la venue de la reine de la pop sur son disque.

Paranoïa, angels, true love, de Christine and the Queens, compte aussi une collaboration avec Mike Dean (qui travaille, entre autres, avec Jay-Z, The Weeknd et Beyoncé) et deux morceaux avec la rappeuse américaine 070 Shake.

Christine and the Queens en concert

Comme à chaque sortie d'album, l'attente sera bientôt autour des concerts de Christine and the Queens, souvent exceptionnels. Après le show intimiste et profond de ses Adorables étoiles, qui avait laissé le public souvent circonspect et haletant, Christine and the Queens sera de retour en grand avec danseurs et musiciens.

L'artiste se produira dans de nombreux festivals, puis arpenter les scènes européennes et nord-américaines, avec, en France, quatre dates de concert : Lyon le 20 novembre, Toulouse le 21, Marseille le 23 et Lille le 25.