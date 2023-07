Le fils de Sinéad O'Connor s'est suicidé en 2022

Sur les réseaux sociaux, en janvier 2022, la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor avait annoncé la mort de son fils, Shane.

La "lumière de ma vie." En janvier 2022, sur les réseaux sociaux, la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor, décédée ce mercredi, avait annoncé la mort de son fils, Shane. "Mon magnifique fils, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la lumière de ma vie, a décidé de mettre fin à son combat sur terre et repose aujourd'hui auprès de Dieu. Puisse-t-il reposer en paix et que personne ne suive son exemple. Mon bébé. Je t'aime tellement. S'il vous plaît, soyez en paix", avait-elle écrit au lendemain de la disparition de son fils, expliquant qu'il s'était suicidé.

Le jeune homme, né en 2004, s'est enfui d'un hôpital." "Comment un jeune homme de 17 ans traumatisé, qui était sous surveillance-suicide à l'hôpital Lynn Ward de Tallaght, a-t-il pu disparaitre ? Pour l'instant, l'hôpital refuse d'en assumer les responsabilités", ajoutait Sinead O'Connor, indiquant vouloir entamer des poursuites. Une épreuve que la chanteuse n'aura jamais réussi à surmonter.

Le 17 juillet dernier, elle avait rendu hommage à son fils sur Twitter : "Je vis comme une créature nocturne morte-vivante depuis. Il était l'amour de ma vie, la lumière de mon âme." Les jours suivant la mort de son fils, Sinéad O'Connor avait suscité l'inquiétude avec une série de tweets suggérant qu'elle prévoyait de mettre fin à ses jours. "J'ai décidé de suivre mon fils. Ça ne sert à rien de vivre sans lui. Tout ce que je touche, je le ruine. Je ne suis resté que pour lui. Et maintenant il est parti", avait-elle partagé, avant d'être internée dans un établissement de santé.

"Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis avec des flics maintenant en route pour l'hôpital. Je suis désolée d'avoir bouleversé tout le monde. Je suis perdue sans mon enfant et je me déteste. L'hôpital aidera un moment. Mais je vais trouver Shane, mais pas maintenant". Sinéad O'Connor aura rejoint son fils, Shane, plus d'un an après sa disparition.