Sinéad O'Connor : de quoi est morte la chanteuse irlandaise ? Les causes du décès encore floues

SINEAD O CONNOR. La chanteuse Sinéad O'Connor est morte à l'âge de 56 ans. Souffrant de problèmes de santé mentale, elle avait commis plusieurs tentatives de suicide par le passé, mais les causes du décès n'ont pas été révélées à ce stade.

[Mis à jour le 26 juillet 2023 à 21h13] Sinéad O'Connor est décédée, ce mercredi 26 juillet, à l'âge de 56 ans, selon le Irish Times. La chanteuse était l'une des plus grandes musiciennes irlandaises de sa génération et était adorée par des millions de fans dans le monde entier. Son interprétation de Nothing Compares 2 U, en 1990, a figuré en tête des hit-parades et lui a valu trois Grammy Awards. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinéad bien aimée", a indiqué la famille dans un communiqué publié par la chaîne publique RTE. "Sa famille et ses amis sont dévastés." Pour l'heure, les causes de son décès n'ont pas été révélées.

La carrière de la chanteuse irlandaise a connu une ascension fulgurante avec la sortie de son deuxième album, "I Do Not Want What I Haven't Got", qui comprend la reprise de "Nothing Compares 2 U", une chanson écrite à l'origine par Prince. La chanson lui a valu une nomination aux Grammy Awards pour l'album de l'année, ainsi qu'une autre pour la meilleure performance vocale féminine dans la catégorie rock. L'album lui a valu un Grammy pour la meilleure performance en musique alternative.

En annonçant la mort de Sinéad O'Connor, sa famille a envoyé un communiqué à la BBC. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la disparition de notre Sinead adorée. Sa famille et ses amis sont dévastés et demandent le respect de leur vie privée dans ces moments difficiles", peut-on lire. Les causes exactes de sa mort n'ont pas été dévoilées pour le moment.

Sinéad O'Connor a eu une enfance difficile après la séparation de ses parents à l'âge de huit ans. La chanteuse a affirmé très tôt que sa mère, avec laquelle elle vivait après la séparation, la maltraitait physiquement. À 15 ans, elle a passé dix-huit mois dans un couvent raison de son absentéisme et de ses vols à l'étalage.

La chanteuse a révélé dans une interview en 2007 qu'elle avait été diagnostiquée bipolaire en 2003 et qu'elle avait tenté de se suicider en 1999, le jour de son 33e anniversaire. Elle partageait depuis des années sa détresse sur les réseaux sociaux. En 2015, elle avait publié une lettre sur Facebook stipulant vouloir mettre fin à ses jours par overdose. Elle avait finalement été localisée et hospitalisée.

En 2017, elle avait publié une vidéo déclarant qu'elle souffrait de plusieurs maladies mentales et qu'elle se sentait seule après avoir perdu la garde de son fils Shane, âgé de 13 ans. Elle avait poursuivi en disant qu'elle voulait se suicider depuis plusieurs années et que seuls ses psychiatres et son médecin la maintenaient en vie. La chanteuse irlandaise était mère de quatre enfants, Jake, né en 1987, Roisin née en 1995, Shane né en 2004, et Yeshua Francis Neil, né en 2006.

Sa mort intervient un an après celle de son fils, Shane. Il avait 17 ans et avait mis fin à ses jours après avoir fugué d'un hôpital où il était suivi pour tendances suicidaires. "Comment un jeune de 17 ans, traumatisé et suivi pour tendances suicidaires a-t-il pu disparaître?", s'interrogeait Sinéad O'Connor, dans un tweet, menaçant de saisir la justice. Selon le journal britannique, la chanteuse n'aurait pas réussi à surmonter cette épreuve. Le 17 juillet dernier, elle avait rendu hommage à son fils sur Twitter : "Je vis comme une créature nocturne morte-vivante depuis. Il était l'amour de ma vie, la lumière de mon âme", avait-elle partagé sur le réseau social.