Le rappeur Koba LaD, (encore) dans la tourmente, accusé de passage à tabac

Le rappeur essonnien Koba LaD est accusé d'avoir participé à une expédition sanglante visant son ancien mentor et associé.

Koba LaD (de nouveau) dans la tourmente. Le jeune rappeur essonnien est accusé, avec trois autres personnes, d'avoir passé à tabac et séquestré son ancien mentor, Deuspi, rapporte Le Parisien. Ce dernier avait porté plainte en juillet 2022, plus de deux mois après les faits, contre quatre personnes, dont Marcel Loutarila, alias Koba LaD. Dans son récit, Deuspi raconte avoir été tabassé et séquestré dans une maison de Vert-Saint-Denis, en Seine-et-Marne, le 18 avril 2022. Il aurait été frappé à coup de crosse de revolver et "poignardé au niveau du crâne, du dos et sur le flanc gauche", rapporte Le Parisien.

Les quatre hommes mis en cause par Deuspi lui auraient alors réclamé 200 000 euros ainsi que la signature d'un document rompant le contrat qui le lie à Koba LaD. La maison aurait par ailleurs été dépouillée de "montres de luxe, deux motos, une Audi RS 6 et même l'Audi RS 3 appartenant à la sœur de la victime", liste le quotidien. Deuspi lui, s'en tirera avec deux semaines d'incapacité totale de travail (ITT). Avec Koba LaD, ils avaient travaillé ensemble durant plusieurs années, dès les débuts du rappeur, qui définissait Deuspi comme "son gars sûr" dans une interview accordée au site Streetpress, ou son "responsable légal" dans une autre à Ptit Delire Tv.

Selon le récit du Parisien, le divorce entre Koba LaD et Deuspi aurait été consommé en début d'année dernière, alors que le rappeur venait de sortir de prison pour une violente bagarre dans une discothèque parisienne en novembre 2022. "J'ai tout mélangé. Quand je regarde les contrats (...) je me dis 'mais en fait, depuis le début, il étaient en train de me b**ser'", explique en mai 2023 Koba LaD à Mouloud Achour dans Clique, évoquant "de l'argent qui a été détourné", "plein de bluff, des faux contrats, des contrats signés à ma place."

Que risque Koba LaD dans cette affaire ?

Le rappeur, qui encourt déjà jusqu'à 20 ans de prison pour différentes affaires, dont celle de la boîte de nuit et une autre affaire de violences en réunion à Marseille en 2020, à gros à perdre dans cette nouvelle histoire judiciaire. Selon Le Parisien, il aurait reconnu avoir frappé Deuspi devant les enquêteurs de la police judiciaire de Seine-et-Marne, puis dans sa cellule de prison où ont été cachés des micros. "Il a porté plainte deux mois après qu'on lui a cassé la gueule, contextualise l'artiste sur écoute. C'est une poukave (une balance ndlr.), on l'a tapé en avril", aurait-il lancé à son codétenu, toujours selon le journal.