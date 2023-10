Le rappeur Sadek en garde à vue : ce que l'on sait de l'affaire

Le rappeur Sadek a été placé en garde à vue après un accident de la route survenu dans le XIXème arrondissement de Paris.

Sadek au cœur d'une nouvelle affaire judiciaire. Selon Le Parisien, le rappeur a été interpellé dimanche matin dans le XIXème arrondissement de Paris, pour un délit de fuite après une collision entre deux voitures, dont la sienne. Sadek a été contrôlé positif à la cocaïne et à l'alcool, puis placé en garde à vue au commissariat du Xème arrondissement. L'accident serait survenu vers 9 heures, dimanche matin, boulevard de la Villette à Paris. Après avoir percuté un autre véhicule, Sadek aurait pris la fuite, avant d'être rattrapé par la police. Après une prolongation de 24 heures, le rappeur de 32 ans est toujours en garde à vue.

Connu pour sa musique, Sadek l'est aussi pour ses démêlés avec la justice. En 2020, il avait été mis en cause après avoir mené une expédition punitive contre Bassem Braïki, un blogueur controversé originaire de Vénissieux. Le passage à tabac, qui lui avait coûté 10 jours d'ITT, avait été filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux.