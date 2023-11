Les scientifiques découvrent un avantage de plus à avoir un chien ou un chat

On aime nos chiens et nos chats pour tout l'amour qu'ils nous donnent et car ils nous rendent heureux. Mais ils nous apportent aussi quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé, selon une nouvelle étude.

Une étude récente, publiée dans la revue Scientific Reports, révèle que les propriétaires de chiens et de chats, en particulier les personnes âgées, ont tendance à connaître un ralentissement du déclin cognitif par rapport à ceux qui n'ont pas d'animaux de compagnie.

En effet, les animaux de compagnie peuvent fournir un soutien social et réduire les indicateurs de stress, ce qui peut avoir un impact positif sur les fonctions cognitives. Les auteurs ont cherché à savoir si les propriétaires d'animaux connaissent un déclin plus lent, la différence entre avoir des chats ou des chiens, et l'impact de promener des chiens sur la santé du cerveau.

L'objectif de la recherche était d'explorer la relation entre la possession d'animaux de compagnie et les changements de fonction cognitive chez les adultes plus âgés sur une période de 13 ans. L'étude comprenait 637 participants, âgés de 51 à 101 ans, avec une moyenne d'âge de 75 ans. Les résultats ont indiqué que tous les participants ont connu un déclin cognitif avec l'âge, mais les propriétaires d'animaux de compagnie ont montré un déclin plus lent par rapport aux non-propriétaires. De plus, les propriétaires de chiens qui les promenaient ont également connu un déclin cognitif plus lent.

La mémoire, la fonction du langage, la vitesse psychomotrice et la vitesse de traitement se sont également détériorées moins vite chez les propriétaires d'animaux de compagnie sur 10 ans par rapport aux non-propriétaires. En particulier, les propriétaires de chats ont montré moins de détérioration de la mémoire et de la fonction du langage, et promener des chiens a été associé à un ralentissement plus lent du déclin cognitif.

Les chercheurs ont analysé les données de participants de 50 ans ou plus, qui ont complété leur première évaluation de l'interaction avec les animaux de compagnie et ont eu au moins deux évaluations cognitives sur une période de 10 ans avant mars 2020. En particulier, les propriétaires de chiens ont été interrogés sur leurs habitudes de promenade avec leurs chiens.

Bien que l'étude apporte une contribution significative à la compréhension des facteurs liés au déclin cognitif, elle présente des limites, notamment parce que la population de l'échantillon avait un statut socioéconomique plus élevé que la population générale. Vous pouvez lire l'étude complète en anglais ici.