Calendrier 2024 : tous les jours fériés, les longs week-ends et les ponts en France sont déjà connus

L'année 2024 est particulièrement propice aux longs week-ends et aux ponts. Voici les dates à retenir et quand réserver pour bénéficier des meilleurs prix.

L'année 2024 s'annonce riche pour les Français en matière de jours fériés. Ces moments de pause sont essentiels pour se ressourcer, se divertir et passer du temps avec ses proches. La planification de ces jours spéciaux est une opportunité à ne pas manquer.

L'année 2024 est particulièrement propice aux longs week-ends et aux ponts, grâce à la disposition favorable de plusieurs jours fériés. Par exemple, la Fête du Travail et la Victoire 1945, tombant un mercredi, permettent d'envisager de prendre des congés le lundi et le mardi, ou le jeudi et le vendredi, créant ainsi des week-ends prolongés. De même, l'Assomption, célébrée un jeudi, offre une occasion parfaite pour faire le pont et profiter d'un long week-end. Cliquez sur le calendrier pour le voir en plus grand. Les jours fériés sont en vert.

Ces longs week-ends sont l'occasion idéale pour s'évader de la routine quotidienne. Que ce soit pour une escapade à la campagne, une visite culturelle dans une ville d'art et d'histoire, ou simplement pour profiter d'un moment de détente chez soi, chaque long week-end est une opportunité de se faire plaisir.

Pour optimiser ces périodes de repos, il est conseillé de réserver à l'avance des hébergements ou des billets pour des événements spéciaux. En effet, vous ne serez pas les seuls à vouloir profiter de ces ponts et très rapidement les billets comme les hébergements vont devenir très chers. Les destinations populaires peuvent vite être prises d'assaut, donc anticiper est la clé pour un séjour réussi. Nous vous conseillons ainsi de réserver les ponts d'avril et de mai avant la fin de cette année.

Il n'y aura pas de pont pour le 14 juillet cette année vu que la fête nationale tombe un dimanche. En revanche vous pourrez profiter de deux week-ends de trois jours en novembre : le premier pour la Toussaint qui tombe un vendredi et le second pour l'armistice 14-18 qui tombe un lundi. Pour ces deux dates, notre conseil est de réserver avant avril 2024. Après cette date les prix vont commencer à monter. Et n'oubliez pas que de nombreux hébergements (hôtels, campings, etc.) proposent des réservations annulables jusqu'à la dernière minute. Ce sont celles-ci qu'il faut privilégier pour réserver tôt sans pour autant perdre de l'argent en cas de problème de dernière minute.