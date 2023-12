Voici les 15 mots que votre chien comprend parfaitement

Les chiens peuvent comprendre environ cent mots et une étude a identifié ceux qui provoquent chez eux la plus grande excitation.

Les chiens, connus comme les meilleurs amis de l'homme, ne partagent pas seulement leur loyauté avec leur maître, mais possèdent également une capacité étonnante à comprendre leurs propriétaires de manière unique. Cette connexion spéciale va au-delà de la communication verbale et repose sur des signaux non verbaux, des gestes et une connexion émotionnelle profonde.

En effet, bien que les chiens ne comprennent pas le langage humain de la même manière que nous, ils sont maîtres dans l'interprétation des signaux non verbaux. Ils captent les expressions faciales, les tons de voix et le langage corporel pour comprendre l'humeur et les intentions de leurs propriétaires. Bien que chaque propriétaire connaisse les mots précis pour capter l'attention et la joie de son chien, une enquête menée par OnBuy au Royaume-Uni a mis en lumière les phrases qui ont le plus d'impact émotionnel sur eux.

De l'analyse, plus de 4 000 propriétaires ont participé et la réponse des chiens a été mesurée en surveillant leurs rythmes cardiaques lorsqu'on mentionne les mots les plus courants. Les chiens peuvent comprendre environ cent mots, tandis que le psychologue Stanley Coren a assuré que les races les plus intelligentes peuvent apprendre jusqu'à 250 termes.

Chaque mot a un impact différent sur les différentes races, tandis que certains chiens sont indépendants, d'autres réagissent rapidement aux ordres. Selon l'étude, le rythme cardiaque des canins augmente de 36 % en entendant le mot "promenade".

Les 5 mots infaillibles :

1. Promenade : Le mot qui, à l'ouverture de la porte, montre comment le chien est excité.

2. Nourriture : Puisqu'elle est associée à son alimentation, ce mot capte son attention.

3. Friandise : Irrésistible pour les chiens, qui ne disent jamais non à une récompense.

4. Attrape ! : Éveille leur instinct de jeu et de collaboration.

5. Cherche ! : Idéal pour des races comme le Beagle ou le Boxer, qui apprécient l'exploration.

10 autres mots magiques :

1. Jouet/Prends ton jouet

2. Bon garçon/fille

3. Comment il/elle s'appelle ?

4. Son nom

5. Trouve-le

6. Biscuit

7. Patte

8. Allons

9. Parle

10. Tourne-toi

Les chiens trouvent sécurité et confort dans la routine et la cohérence. En suivant des horaires réguliers, en fournissant un entraînement constant et en établissant des limites claires, les propriétaires peuvent renforcer encore plus la compréhension entre eux et leurs compagnons à fourrure. Un ton autoritaire et calme, sans cris, est essentiel. Des mots comme 'bien', 'non', 'ici/viens', 'bas/assis/couché', 'calme/attends/arrête', 'lâche/pose-le', 'arrête/stop', et 'dors/lit' sont fondamentaux pour établir des limites et encourager le comportement souhaité chez l'animal.