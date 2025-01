Ce test unique peut détecter la grippe, le Covid-19 ou la bronchiolite en 15 minutes, mais est-il vraiment utile ?

Un nouveau test disponible en pharmacie depuis fin 2024 permet de diagnostiquer en même temps la grippe, le Covid-19, et le virus à l'origine de la bronchiolite.

En hiver, de nombreux virus circulent et il est bien difficile de ne pas tomber malade. Parmi les virus les plus courants, on retrouve la grippe qui provoque chaque année une importante épidémie, mais aussi le VRS, en cause de la bronchiolite, ou encore le Covid-19. Toutes ces infections virales respiratoires provoquent des symptômes qui peuvent se ressembler : fièvre, maux de tête, toux, fatigue... Quand on est malade, il peut donc être difficile de savoir quel virus est à l'origine de ces symptômes.

Pour répondre à ce besoin, des tests de diagnostic individuels existent, et depuis novembre 2024, un nouveau test est même disponible en pharmacie. "ALL IN TRIPLEX", commercialisé par le laboratoire AAZ, permet de détecter en même temps la grippe, le Covid-19, et le virus de la bronchiolite. Il est possible de l'utiliser soi-même, et il est adapté aux enfants. Il peut également être réalisé par les pharmaciens, médecins ou infirmiers. En seulement 15 minutes, il est ainsi possible de savoir si on est contaminé par la grippe, le Covid-19 ou la bronchiolite. Autre avantage de ce test : il n'est pas douloureux, puisqu'il n'est pas enfoncé loin dans le nez. Son prix est estimé à 10 euros, même si les pharmacies sont libres de fixer leurs prix.

Pratique ? Oui en apparence mais en 2023, la Haute Autorité de Santé a tout de même émis des doutes sur l'intérêt de ce test. Les traitements de la grippe, du Covid-19 et de la bronchiolite sont en effet les mêmes : il s'agit seulement de traitements symptomatiques (en dehors de certains cas spécifiques pour les personnes à risque), comme du paracétamol contre la fièvre et du sirop pour la toux.

Il est par contre utile de savoir si les symptômes sont provoqués par une maladie virale, afin d'éviter de prendre des antibiotiques inutilement. "L'utilisation de ces tests pourrait participer à la baisse de la consommation d'antibiotiques en ville, qui reste élevée", a estimé la Haute Autorité de Santé. Un auto-test positif à la grippe par exemple pourrait aussi permettre à certaines personnes de ne pas aller consulter de professionnel de santé, puisque le traitement est disponible sans ordonnance.