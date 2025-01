La fécondité au plus bas depuis un siècle selon l'Insee, plusieurs raisons expliquent ce phénomène inquiétant

Dans son bilan démographique annuel, l'Insee révèle que l'indicateur de fécondité n'a jamais été aussi bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale.

Les Françaises font de moins en moins de bébés. En 2024, il y a eu 663 000 naissances en France. C'est 2,2 % de moins que l'année précédente, et 21,5 % de moins qu'en 2010. Il n'y avait pas eu aussi peu de naissances "depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", d'après le bilan démographique 2024 de l'Insee, publié ce 14 janvier 2025. Le nombre de femmes en âge d'avoir un enfant n'ayant pas évolué depuis 2016, "la baisse des naissances depuis cette date s'explique donc principalement par le recul de la fécondité".

L'indicateur de fécondité n'a même pas été aussi bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'établit à 1,59 enfant par femme en 2024 en France métropolitaine, et était l'année précédente à 1,62, et à 2,02 il y a encore 15 ans seulement. Or, pour assurer le renouvellement des générations, l'indicateur de fécondité doit être de 2,1.

Les femmes ont des enfants de plus en plus tard : "l'âge conjoncturel moyen à l'accouchement poursuit sa hausse tendancielle et s'élève à 31,1 ans, contre 29,5 ans vingt ans plus tôt", note l'Insee. Ce sont désormais les femmes âgées de 30 à 34 ans qui ont "la fécondité la plus élevée", d'après l'institut national.

Mais comment expliquer cette tendance ? Même s'il est difficile de réellement le savoir, il existe plusieurs raisons. Les femmes font de plus en plus d'études, et arrivent donc de plus en plus tard sur le marché du travail, où elles sont de plus en plus présentes. Les femmes attendent ensuite d'avoir une situation stable avant d'avoir un enfant. Le manque de pouvoir d'achat, les inquiétudes liées à l'avenir notamment à cause du réchauffement climatique font aussi partie des raisons qui expliquent la baisse de la fécondité.

Un sondage publié en février 2024 avait d'ailleurs précisé les raisons de cette baisse de natalité en France, les principales étant : les difficultés économiques et la crise du pouvoir d'achat, le fait de ne pas avoir envie de faire grandir un enfant dans le monde actuel et le futur qui s'annonce, les difficultés à trouver un logement adapté, ou encore une hausse de l'infertilité. Autant de raisons qui freinent désormais de manière importante le renouvellement de génération, comme constaté par ces derniers chiffres de l'Insee.