"Elle n'a pas disparu" : l'inquiétant retour de la polio, cette maladie qui touche principalement les enfants

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies appelle "à une vigilance accrue afin d'éviter tout retour de cette grave maladie".

La polio serait-elle de retour en Europe ? Cette maladie oubliée a récemment été détectée sur le continent, d'après l'ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La poliomyélite est une maladie provoquée par un virus très contagieux, "qui touche en grande partie les enfants âgés de moins de 5 ans", rappelle l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Elle est généralement bénigne, mais peut provoquer une paralysie irréversible dans environ 1 cas sur 200, et même le décès. Il n'existe pas de traitement.

Aujourd'hui, la poliomyélite ne circule presque plus dans le monde, en dehors du Pakistan et de l'Afghanistan. Elle a également ressurgi à Gaza, où une campagne de vaccination a été organisée auprès des enfants. La vaccination a en effet permis d'éradiquer le virus dans le monde dans les années 1960. L'Europe est exempte de la polio depuis plus de 20 ans. Avant que la vaccination ne soit disponible, la poliomyélite touchait plus de 600 000 enfants par an dans le monde, rappelle l'Institut Pasteur. En France, la presque totalité de la population est vaccinée, puisqu'il s'agit d'un vaccin obligatoire chez les nourrissons, avec des rappels à 6 ans, entre 11 et 13 ans, à 25 ans, 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans.

Mais malgré la vaccination, le virus de la poliomyélite a tout de même été détecté dans les eaux usées en Europe entre septembre et décembre 2024, d'après un communiqué de l'ECDC publié le 30 janvier 2025. Plusieurs pays en Europe, la Finlande, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni sont concernés. D'après l'ECDC, "c'est la première fois que cette souche du virus est détectée dans les pays de l'UE/EEE dans le cadre de la surveillance environnementale". Le virus pourrait avoir été apporté "d'une zone inconnue où cette forme spécifique du virus est encore en circulation. Ces importations récentes peuvent constituer une menace pour la santé publique dans l'UE/EEE et doivent être surveillées de près", estime l'agence de l'Union européenne.

À l'heure actuelle, "aucun cas humain de polio n'a été signalé" en Europe et le "risque global" est "très faible" au sein des populations vaccinées, rassure l'ECDC. Mais pour sa directrice, Pamela Rendi-Wagner, "afin d'éviter tout retour de cette grave maladie nous devons rester vigilants, maintenir des taux de vaccination élevés". Dans une publication dans la revue Eurosurveilance, la directrice de l'ECDC et Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, ont écrit que "la polio est peut-être oubliée par beaucoup, mais elle n'a pas disparu, et elle représente toujours un risque pour les personnes non vaccinées en Europe et dans toutes les autres régions du monde. Un avenir sans polio reste notre objectif, mais ce n'est en aucun cas une certitude".