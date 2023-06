L'effet "Terminator" commence - c'est le début d'un nouveau cycle solaire de forte intensité

Les scientifiques prévoient l'apogée de l'activité solaire pour la fin de cette année ou le début de 2024. Le "Terminator" se produit lorsque le cycle solaire habituel se termine brusquement et que le suivant commence avec plus d'intensité.

Des scientifiques du monde entier ont annoncé que le pic solaire maximum, qui se produit tous les 11 ans et se caractérise par l'émission d'énergie qui peut perturber les réseaux électriques mondiaux, est arrivé plus tôt que prévu cette année. Et ce n'est pas tout : il a déclenché le fameux effet Terminator, signalant le début d'un nouveau cycle de plus grande intensité solaire.

Ce phénomène planétaire signifie une période régulière de plus grande activité solaire. Pendant cette période, l'émission de radiation augmente d'environ 0,1 %. Selon le journal El País, la nuit du 23 avril, "des aurores boréales ont été observées à des latitudes très basses près de l'équateur terrestre, bien loin de leur environnement polaire habituel. Ce spectacle photogénique a été enregistré dans des endroits comme le Texas".

Quand l'activité du soleil atteint des niveaux violents, sous forme d'éruptions ou d'explosions solaires, les radiations augmentent et génèrent des émissions de particules énergétiques qui affectent notre planète. Quand une importante masse de plasma du soleil atteint la Terre, le vent solaire provoque des tempêtes géomagnétiques dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ces tempêtes se manifestent par des aurores boréales, visibles à proximité des pôles nord et sud.

Cependant, si la tempête est suffisamment puissante, les aurores boréales peuvent être visibles à des latitudes plus basses, y compris en Europe. Le pic du cycle solaire, qui éjecte plus de matière du Soleil vers la Terre, est responsable de la visibilité de ces phénomènes dans le sud des États-Unis et en Europe.

Selon le physicien Scott W. McIntosh, directeur du Centre National de Recherche Atmosphérique des États-Unis, le pic solaire maximum, qui se produit tous les 11 ans, semble s'être présenté un an plus tôt, "accompagné d'un enregistrement de l'augmentation des taches solaires".

Qu'est-ce que l'effet Terminator ?

Selon les données enregistrées par l'apogée de l'activité solaire pourrait être avancée d'un an, prévue pour la fin de 2023 ou le début de 2024. Cet événement, appelé par les scientifiques "Terminator", se produit lorsque le cycle solaire habituel - qui dure 11 ans - se termine brusquement, changeant la polarité du soleil.

"Lorsqu'un cycle solaire se termine et que le suivant commence, le soleil peut subir d'énormes collisions de champs magnétiques qui entraînent de gigantesques tsunamis de plasma qui peuvent rester à la surface du soleil pendant des semaines", indique Scott W. McIntosh . D'autre part, Joan Miquel Torta, géophysicien, confirme que "nous sommes dans un cycle solaire plus actif que prévu pour cette époque, selon les estimations du modèle solaire précédent, et fait une analogie avec le fait de vivre dans 'une zone sismique'".

Le pic solaire maximum affecte-t-il le réseau électrique ?

Le spécialiste McIntosh a exprimé son inquiétude concernant les dommages potentiels que le pic solaire pourrait causer au réseau électrique. De même, Joan Miquel Torta, expert en vulnérabilité du réseau électrique face à la météorologie spatiale, a qualifié les éruptions solaires à leur maximum d'"événements de faible probabilité, mais d'impact très élevé" en raison de la possibilité qu'ils causent des problèmes au réseau électrique ou aux satellites.

L'événement "Carrington" lors de la plus grande tempête solaire, en 1859, a généré une explosion qui a grillé le réseau télégraphique aux États-Unis et au Royaume-Uni. En 1989, au Canada, un éclair a fait tomber une centrale hydroélectrique et des millions de personnes ont été privées de lumière pendant 12 heures.