Avec ses maisons colorées au-dessus du vide, ce village médiéval est l'un des plus originaux de France

Ce village médiéval français à l'architecture singulière est une pépite cachée de notre territoire !

La France est le berceau de villages médiévaux tous plus étonnants les uns que les autres. Châteaux forts, donjons, tours, églises et abbayes d'époque, maisons à pans de bois, ruelles pavées... On est directement transportés au Moyen Âge. Outre les villages médiévaux les plus populaires de l'Hexagone, trésors d'Histoire qui connaissent une aura européenne voire mondiale comme le Mont-Saint-Michel, il existe en France un village médiéval plus confidentiel dont l'architecture est pourtant unique.

Des maisons colorées suspendues au-dessus du vide... Bienvenue à Pont-en-Royans dans le Dauphiné. Situé à l'entrée des Gorges de la Bourne, ce bourg affiche des maisons à flanc de montagne jusqu'à ce que vous arriviez sur les berges de la Bourne. Là, les maisons suspendues dans le vide inscrites au titre des monuments historiques depuis 1944, ont une longue histoire à raconter. Elles ont été construites au XVIe siècle pour faciliter le transport et le négoce du bois du Vercors, qui descendait au fil de la Bourne pour être acheminé dans le sud de la France, plus précisément à Beaucaire pour la fabrication de bateaux. Une architecture singulière qui permettait un gain de place dans ce site entouré de falaises.

Le nom du bourg, Pont-en-Royans, a pour origine le pont qui enjambe le torrent de la Bourne. Il fût dressé entre deux piles rocheuses durant le Haut Moyen Âge, entouré d'auberges, d'écuries et de commerces. Ce village perché était la capitale politique et économique du Royans. Le bourg n'a aujourd'hui rien perdu de son charme d'antan avec ce pont, ses remparts, ses ruelles et ses jardins en terrasse qui ont par ailleurs beaucoup plu à Stendhal. Tout en haut du village, l'ancienne tour féodale des "Trois Châteaux" permet de profiter d'un panorama sublime sur le Royans et les Gorges de la Bourne.

Au-delà de la visite du bourg, une balade pédestre s'impose le long des berges de la Bourne qui vous offriront une vue imprenable sur les maisons suspendues. La balade est idéale pour improviser un pique-nique dans ses multiples espaces ombragés ou encore, pour profiter d'une pause baignade dans la cascade du village ou d'une partie de pêche le long de la rivière. Rentrez dans la machine à remonter le temps et en route pour le village de Pont-en-Royans !