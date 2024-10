Cette ville française est un coin de paradis ensoleillé, les températures sont douces toute l'année

Cette ville française est l'endroit idéal si vous êtes à la recherche du soleil à l'automne !

Alors que le thermomètre se dirige lentement vers des températures basses et que la grisaille automnale s'installe peu à peu en France, les envies de chaleur se font déjà sentir. Heureusement, il n'est pas encore venu le temps de partir à l'autre bout de la Terre pour espérer le soleil, il reste encore quelques coins en France où la douceur s'installe durablement. Et ça tombe bien, une charmante ville du sud de la France offre cette situation privilégiée.

Elle fait partie des villes les plus douces de France, avec un taux d'ensoleillement de 285,50 heures par mois. S'il y fait parfois trop chaud l'été, c'est bel et bien l'endroit idéal où se rendre à l'automne et même en hiver, avec un climat doux et ensoleillé et des températures agréables quotidiennes avoisinant la vingtaine de degrés à l'automne, et les 10 °C en hiver. Cerise sur le gâteau, cette commune du sud-est de la France, capitale mondiale du parfum, est particulièrement charmante.

Vous avez deviné ? Bienvenue à Grasse ! Fondée au VIIe siècle, la cité médiévale séduit avec son mélange d'architecture génoise et provençale aux façades colorées. Labellisée ville d'art et d'histoire, Grasse est très agréable à visiter. Les lieux phares de la ville sont sans conteste le Musée International de la Parfumerie et la parfumerie Fragonard qui permettent aux visiteurs de découvrir le métier des industriels et des grandes Maisons de parfumerie, mais aussi une exceptionnelle collection d'objets rares de parfumerie à travers 5 000 ans d'histoire.

Sa cathédrale Notre Dame du Puy, son palais épiscopal du XIIIe siècle, ses hôtels particuliers, ses jardins de fleurs à parfums et ses fontaines sont tout autant d'autres joyaux à découvrir au cours de vos promenades dans ses ruelles pittoresques, nez au vent, au cœur de la ville. Autre avantage de Grasse, la mer Méditerranée et les belles plages de la Côte d'Azur ne sont situées qu'à une vingtaine de kilomètres et au pied de cette ville perchée commencent les circuits de randonnée du Parc naturel régional des Préalpes d'Azur ! L'arrière-pays de Grasse abrite de charmants villages, l'occasion de les visiter durant une escapade à la journée.

Pour ne jamais manquer de vitamine D cet automne, vous savez désormais où aller ! Cette ville fleurie des Alpes Maritimes est desservie par une gare SNCF (comptez 6h30 depuis Paris), et accessible en 45 minutes de voiture ou une heure de TER depuis l'aéroport Nice Côte d'Azur.