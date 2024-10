Oubliez Versailles, une expérience hors norme s'empare de ce château célèbre à la Toussaint

Ce célèbre château français se métamorphose en citadelle de lumières pendant les vacances de la Toussaint.

On connaît tous les Grandes Eaux de Versailles qui chaque année, jusqu'à la fin du mois d'octobre, invitent à déambuler en plein air entre les bosquets et fontaines de l'iconique château, mis en eau et en lumières. Cette année et pour la première fois, c'est dans un des plus vastes châteaux de France et de l'Europe toute entière que prend place une expérience lumineuse hors-norme durant nos soirées d'automne.

Rendez-vous aux portes de Paris, dans la charmante ville de Vincennes, pour découvrir une expérience immersive spectaculaire, tous les soirs jusqu'au 2 novembre 2024. La première édition de "Vincennes, Château de lumières" est un événement nocturne qui nous invite à déambuler parmi d'immenses œuvres d'art immersives et interactives, avant d'assister à une projection monumentale dans la cour du Château de Vincennes.

A la nuit tombée, le visiteur est invité à parcourir un chemin lumineux où sont présentées 18 œuvres monumentales d'artistes "où chaque installation raconte une histoire, éveille une émotion, interroge notre rapport au temps et à l'espace", décrivent les organisateurs de l'événement. Ce parcours en 11 étapes mêle lumières et poésie, avec des créations contemporaines audacieuses, telles que des lotus en fleurs lumineux ou des sphères gonflables évoquant des bulles de savon géantes.

La visite, en deux temps, se poursuit avec la projection d'un vidéomapping coloré sur la cour royale du château de Vincennes, porté par la voix d'André Manoukian et les mélodies du musicien et plasticien sonore Arnaud Corbellari, évoquant l'aventure millénaire du château, depuis les premières pierres de la fondation du château jusqu'à nos jours. Ce véritable voyage à travers le temps ressuscite "les échos des pas royaux dans la Sainte-Chapelle, des secrets murmurés dans le donjon et des batailles qui ont façonné le destin de la France".

Pour s'y rendre, empruntez la ligne 1 du métro parisien et arrêtez-vous à l'arrêt "Château de Vincennes" puis pénétrez dans le parc du château par l'Avenue de Paris. Les visites ont lieu de 18h30 à 23 heures tous les soirs jusqu'au samedi 2 novembre 2024 et la projection dans la cour royale toutes les 30 minutes entre 19 heures et 22h30. Comptez 18 euros pour un tarif adulte, 14 euros pour un tarif réduit (demandeurs d'emploi, RSA, PMR) et 12 euros pour un tarif enfant ou étudiant (de 6 à 25 ans).