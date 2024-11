C'est un endroit dans les Hauts-de-France que vous devez voir au moins une fois dans votre vie

Entre villages de bord de mer, plages de sable fin et réserve naturelle, il s'agit du site le plus charmant de la région Hauts-de-France.

De la Manche à la mer du Nord, le littoral des Hauts-de-France regorge de sites naturels fabuleux sur plus de 190 kilomètres. Parmi ses cordons dunaires, falaises et plages de sable fin, la région abrite une baie parmi les plus belles au monde, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Il s'agit du plus grand estuaire du Nord de la France. Ses 7200 hectares raviront les amoureux de la nature par sa diversité avec un décor qui change à chaque marée, des couleurs fabuleuses et une faune et une flore remarquables. Les paysages vous rappelleront certainement, pour ceux qui y sont allés, le décor du Mont-Saint-Michel. Ici, c'est le même phénomène, la mer entre plus rapidement dans la baie qu'elle ne peut en sortir. Longues plages de sable fin, cabanes colorées, landes sauvages, dunes infinies, falaises gigantesques, la Baie de Somme est une pépite aux mille paysages et nuances de lumière !

Géographiquement située entre Saint Quentin en Tourmont et la pointe du Hourdel dans les Hauts-de-France, la Baie de Somme oscille entre terre et eaux. On prend le temps de découvrir ses plans d'eau, ses marais, ses dunes et prés-salés où paissent les moutons et on se laisse envoûter par les petites villes de pêcheurs qui entourent la baie : Le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme, Mers-les-Bains et ses magnifiques villas Belle Époque ou encore, Cayeux-sur-Mer.

Après s'être délecté de délicieuses moules-frites, on réserve une bonne demie journée pour visiter le Parc ornithologique du Marquenterre. Les oiseaux s'arrêtent dans ce petit paradis naturel pour le plus grand bonheur des visiteurs : hérons, cigognes, aigrettes, canards, foulques, poules d'eau et autres centaines d'espèces offrent un spectacle indescriptible. Des guides sont à disposition pour expliquer les modes de vie des oiseaux et mammifères vivant dans le parc.

Si la Baie de Somme est un haut lieu de l'ornithologie, c'est aussi là que l'on retrouve la plus grande colonie de France de phoques veaux marins. S'ils sont présents toute l'année (apportez donc vos jumelles pour les admirer !), il mettent bas au mois de juillet, la période la plus propice à leur observation. La pêche est également une activité phare de la baie : crevette grise, coquille Saint-Jacques, sole, raie, lotte, sans parler des ramasseurs de coques et moules ! Les vasières que vous apercevrez entre Saint Valéry et Le Crotoy permettent de récolter des salicornes, sortes de cornichon mou à branches, délicieux en salade, qui nourrissent aussi les oiseaux locaux.

Idéale pour se ressourcer loin de l'agitation urbaine, la Baie de Somme est une véritable écrin de nature et de tranquillité qui se visite à toute période de l'année, offrant des visages différents au gré des saisons ! Prêts à partir ? On ne saurait trop vous conseiller de réserver une escapade à bord du chemin de fer de la baie de Somme. Ce petit train à vapeur circule entre Le Crotoy, Noyelles-sur-Mer, Saint-Valéry-en-Somme et Cayeux-sur-mer.