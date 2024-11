C'est "le Strasbourg de la Méditerranée" : ce marché de Noël est le plus grand du sud de la France

C'est un méga-village de Noël dans le sud de la France, avec une ambiance digne de Strasbourg sous 20° !

Chalets en bois, grands sapins décorés, carrousels, illuminations... La saison des marchés de Noël est ouverte ! Si les deux plus grands marchés de Noël de l'Hexagone sont situés à Strasbourg et en Île-de-France - avec le célèbre Village de Noël du Parvis de La Défense - les plus grands villages de Noël ne sont pas seulement réservés aux grandes villes. Dans le sud de la France, il existe une ville de taille bien plus modeste qui n'a pas à rougir avec ses 150 chalets et ses animations hors-du-commun sur près de 7 hectares.

Près d' 1,6 million de visiteurs se pressent chaque année dans ses allées ensoleillées pour profiter d'une programmation féerique mêlant tradition et innovations. "Venez vivre une expérience unique au cœur du plus grand marché de Noël du Sud de la France" indique la mairie de cette commune rurale située en bord de mer, qui abrite seulement quelques 6 000 habitants. De la banquise à la forêt de grandes bulles en passant par un labyrinthe enchanté, on découvre des animations toutes plus surprenantes les unes des autres... Il n'y a pas de doute, ce méga-village de Noël installé dans un parc sort littéralement des sentiers battus.

C'est tout un monde éblouissant de lumières et de musique qui prend place au cœur de majestueuses décorations hivernales, touchant en plein cœur votre âme d'enfant. Bienvenue au Village de Noël du Barcarès ! Pour sa 25e édition, ce village de Noël situé dans les Pyrénées-Orientales a vu les choses en grand. Près d'un hectare de plus a été ajouté pour installer son "Monde de la banquise" fait d'ours polaires et pingouins géants à l'entrée du parc, ainsi qu'une invasion d'automates dans une forêt de 20 bulles en forme igloos recréant des scènes de Noël féériques.

Ajouter à cela des animations incontournables : une patinoire de 1 500 m², une grande roue de 55 mètres et le "plus grand sapin de Noël d'Occitanie", ainsi que des activités pour petits et grands : de la piste de squad au musée de glace en passant par la descente virtuelle en traîneau animé, au petit train et aux manèges d'antan. Du côté des animations, les visiteurs ont droit à un show sur glace, un spectacle de marionnettes, une comédie musicale, des parades et fanfares et les enfants ont la chance de rencontrer le Père Noël dans sa maison. Bien évidemment, on a l'embarras du choix pour se rassasier avec une multitude de vendeurs de confiseries et de spécialités locales.

Vous l'aurez bien compris, le village de Noël de Barcarès est non seulement gigantesque, il propose une expérience différente des marchés de Noël traditionnels qui excellent en Alsace. "Le Village de Noël du Barcarès est devenu un point fort de la fin de l'année dans le Sud de la France. Il peut et doit devenir celui de toute la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée Métropole" a estimé le maire du Barcarès. Rendez-vous aux Jardins du Lydia jusqu'au 5 janvier 2025, de 11 heures à 1 heure du matin. Compter 5 euros en ligne et 7 euros sur place (gratuit pour les moins de 5 ans).