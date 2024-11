Avec son sentier de bord de mer, ce plus beau village de France dévoile des paysages à couper le souffle l'hiver

C'est un endroit en France qui promet une escapade inoubliable l'hiver, à seulement 3 heures de Paris.

La France regorge d'endroits magiques à visiter l'hiver, chacun offrant son propre charme. Réputée pour ses paysages naturels changeants, ses plages désertes propices à de longues promenades et ses panoramas spectaculaires, la Bretagne revêt une beauté toute particulière en cette saison. C'est la région idéale pour se ressourcer dans le calme et la sérénité, l'occasion de se vider la tête tout en profitant de panoramas naturels époustouflants. Parmi ses joyaux, cet endroit dévoile un écrin naturel unique l'hiver.

C'est en arpentant le sentier d'une côte de granit rose naturelle que l'on découvre cet ancien hameau de pêcheurs qui dévoile un panorama grandiose entre ciel et mer. Ce n'est pas un hasard s'il a été élu "Village préféré des Français" en 2015 dans l'émission de Stéphane Bern sur France 2 : ce petit coin de paradis dévoile des rochers gigantesques sculptés par la mer et le vent à la couleur rose unique et aux formes surprenantes (comme le rocher de La Tête de mort ou Le Chapeau de Napoléon), à faire pâlir les plus beaux récifs du monde.

La chapelle sur le sentier GR34 à Ploumanac'h. © aquaphoto - stock.adobe.com

Aujourd'hui rattaché à Perros-Guirec, ce hameau breton dévoile un paysage unique avec la mer d'un bleu profond qui contraste avec le rose des roches et du sable. On prendra le temps de contempler l'océan en se promenant sur son sentier des Douaniers avant de s'initier à la pêche à pied, partir flâner dans les ruelles pittoresques de son petit port à l'atmosphère apaisante ou de monter tout en haut de son phare emblématique de Mean Ruz pour admirer une vue à 360 degrés... Bienvenue à Ploumanach', le refuge idéal pour une escapade au grand air l'hiver.

Vous pourrez ensuite poursuivre la balade littorale à travers les landes armoricaines par ce sentier de grande randonnée de la côte bretonne, le fameux GR®34, qui vous mènera jusqu'au Castel à Trébeurden, une pointe rocheuse habillée de boisements et là aussi d'impressionnantes formations de granite rose face à l'Île Milliau. Si le porte-monnaie vous le permet, faites une halte, le temps d'un déjeuner ou d'une nuit, à l'hôtel emblématique Castel Beau Site, posé sur la plage de Saint-Guirec. Amoureux de la nature et des paysages époustouflants, randonneurs, photographes ou simples curieux, qu'attendez-vous pour vous rendre dans ce joyau de la côte bretonne ?