"40 cm de neige attendus dès le week-end", cette petite station de ski sera une valeur sûre à Noël

Oubliez la foule de Val Thorens, cette station de ski vous garantira de la neige cet hiver.

La saison du ski a sonné ! A la recherche de pistes généreusement enneigées ? Chaque hiver, l'abondance de neige est au cœur des préoccupations des passionnés de glisse et choisir la bonne destination peut faire toute la différence. Si la Savoie est plébiscitée pour être le cœur battant des skieurs de toute l'Europe, avec notamment Val Thorens, une valeur sûre grâce à son altitude exceptionnelle qui lui vaut le titre de plus haute station de ski, ou encore Tignes, souvent considérée comme l'une des stations les plus enneigées des Alpes, il existe au sud-ouest de l'Hexagone une station de ski plus confidentielle qui vous fera profiter tout autant d'une belle poudreuse cet hiver.

Plus haute station de ski des Pyrénées françaises perchée à 1 850 mètres d'altitude, ce paradis blanc est réputé pour être l'un des mieux enneigées de tout le massif, qui est par ailleurs populaire pour son ensoleillement important et ses séjours au ski à budgets limités. "Entre 20 et 40 centimètres de neige par jour sont attendus dès ce dimanche et pendant plusieurs jours", nous a annoncé la station, à moins d'une semaine avant l'ouverture ce vendredi 13 décembre. Au mois de janvier, 165 centimètres de neige sont également prévus, d'après Skiinfo.

Domaine skiable de Piau Engaly © Piauengaly

Située aux portes du Parc National des Pyrénées avec des sommets culminants à plus de 3 000 mètres, Piau Engaly dispose d'un domaine skiable étendu avec 40 pistes de tous niveaux sur 65 km, de la piste verte à la noire, souvent protégées du vent et du redoux, ce qui permet une qualité de neige exceptionnelle tout au long de la saison. Outre la pratique du ski, des activités comme le snow-board, le ski de fond, les raquettes ou encore la détente dans un spa de 130 m² ouvert au public en plein cœur de la station sont proposés.

Cette station aura également l'avantage de vous proposer un séjour à la montagne dans un cadre authentique et préservé des embouteillages puisque c'est une station pied de piste réservée aux piétons. L'Auberge de Piau à son pied est par ailleurs un lieu exceptionnel à l'architecture parfaitement intégrée qui dispose d'hébergements pour tous les budgets (avec des prix qui démarrent à 25 euros), de la chambre individuelle type hôtel aux refuges familiaux ou dortoirs adaptés pour groupe d'amis. Son café convivial et vivant avec cheminée, billard et baby-foot, propose une restauration locale et un rooftop unique, avec vue sur les pistes et la chaîne pyrénéenne.

Vous l'aurez bien compris, cette station de ski des Pyrénées qui a su préserver son charme authentique vous garantira un enneigement naturel de premier choix cet hiver. Adepte de la glisse ou non, elle vous permet de profiter de nombreuses activités nature dans un cadre préservé de la foule, poudreuse et soleil garantis ! C'est aussi le point de départ pour partir à la découverte de la beauté sauvage des Hautes-Pyrénées, de la Vallée d'Aure, des villages d'Aragnouet et de Saint Lary.