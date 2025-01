On se croirait en Laponie, cette station de ski française dévoile un décor digne du grand Nord

Cette station de ski française est un véritable paradis sur terre avec ses paysages blancs exceptionnels et ses parcours infinis au cœur des forêts.

Les amoureux des grands espaces, désireux de s'évader et de vivre des sensations fortes dans un décor naturel exceptionnel, ne jurent que par la Laponie. Pour sûr, en hiver, cette destination offre des paysages féeriques habillés d'un épais manteau blanc et empreints de sérénité. Mais si on vous disait que vous n'avez pas besoin de vous rendre au-delà du cercle polaire Arctique pour vivre ce genre d'expérience ? Une station de ski française cumule ces mêmes attributs. Elle est digne d'un conte de fée.

Nichée au cœur des forêts enneigées du Parc naturel du Haut-Jura, cette station de ski est réputée pour ses grands espaces sauvages et préservés et il y règne dans ses 4 villages une ambiance chaleureuse et accueillante comme dans les régions nordiques. Son lac gelé l'hiver, ses arbres couverts de givre et ses sommets enneigés offrent des panoramas à couper le souffle. Comme la Laponie, elle propose une multitude d'activités nordiques en famille, en solo ou entre amis, comme le ski, les raquettes, la luge, les chiens de traîneau ou même le ski joëring, une activité ancestrale scandinave qui combine le ski et l'attelage équestre, avec le cheval qui tire le skieur sur les pistes.

Bienvenue dans la station de ski "Les Rousses" ! Son activité reine est le ski de fond, ses habitants en ont fait une véritable philosophie... Avec ses 220 kilomètres de pistes ouvertes à tous, la station est le plus grand domaine français de ski nordique de France et l'un des plus grands d'Europe. Parmi ses incontournables, la forêt du Risoux, accessible depuis les villages des Rousses et de Bois d'Amont, propose des parcours infinis au cœur de la forêt et des combes, jonchés d'une quinzaine de panneaux reprenant des citations philosophiques ou amusantes...

Panorama depuis le sommet de La Dôle, le point culminant de la station des Rousses. © Jeremie LORAND - stock.adobe.com

Mais il n'y a pas que le ski dans la vie. Aux Rousses, un champ de randonnées infinies s'offrent à vous à pieds ou en raquettes à neige, avec ses 55 kilomètres d'itinéraires balisés dont 22 kilomètres de pistes spéciales raquettes. Vous évoluerez dans un décor protégé, sublimé par les forêts d'épicéas avec pour toile de fond les pistes de ski alpin. Au total, le domaine regroupe 52 pistes de ski alpin et 29 remontées mécaniques, divisé en deux massifs : Dôle et Tuffes.

Et il n'y a pas que les sports d'hiver aux Rousses. On ne manquera pas l'excellente visite du fort des Rousses, le 2e plus grand fort de France. Cette ancienne base militaire du 19e siècle est devenu l'une des plus grandes caves d'affinage du Comté dans toute l'Europe, avec plus de 50 000 m² de salles voûtées.

Convaincus par ce décor idyllique ? La station de ski est facilement accessible depuis Paris (5h en voiture), Lyon (2 à 3 heures) ou Genève (1 heure). Les pistes de la station des Rousses sont reliées aux domaines voisins des Hautes-Combes, de Bellefontaine, de Longchaumois ou encore de la Suisse Romande.