Avec ses airs de Cuba, cet ancien village de pêcheur français est une pépite cachée à découvrir de toute urgence

Ce village français nous offre un aller-retour direct dans les Caraïbes.

Il existe des endroits en France qui nous font littéralement voyager. Avec ses paysages époustouflants, sa diversité géographique, culturelle et historique, on se retrouve, au détour d'une rue ou d'un village, dans une expérience de voyage unique. Voyager en France c'est comme voyager dans plusieurs pays sans quitter le territoire... Maisons peintes de couleurs vives, atmosphère détendue, cet ancien village de pêcheurs situé au sein de l'Hexagone nous transporte directement à Cuba.

C'est un petit village situé au bord de l'eau qui surprend par ses maisons colorées improbables et son dédale de ruelles étroites. Ses façades sont peintes en rose, bleu, jaune ou vert vifs. Soutenus par la commune, ses habitants ont tenu à perpétuer une tradition des pêcheurs qui peuplaient autrefois le village. Ces derniers peignaient leurs volets avec les restes de peinture des bateaux. Si les façades demeuraient blanches, les habitants ont pris l'initiative, il y a une trentaine d'années, de les repeindre aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Ce petit bijou se découvre sur la façade Atlantique, positionné sur la rive gauche de la Loire. Bienvenue à Trentemoult, l'un des villages les plus colorés de France, à deux pas de Nantes sur la commune de Rezé. On se perd dans son dédale de petites ruelles étroites ornées de palmiers et plantes exotiques rapportées par les marins au cours de leurs voyages... Visiter Trentemoult, c'est comme se balader dans un tableau vivant comme à Cuba, et la place Talvas, au centre du village, en est le témoin parfait. Au milieu de ce décor joyeux, on poussera les portes de ses nombreuses galeries d'art et ateliers d'artiste... C'est la destination idéale pour les amateurs d'art et de patrimoine, le temps d'une journée.

Au cours de votre visite, vous ne manquerez pas la balade le long de la Loire, à la rencontre du Pendule, une œuvre contemporaine bâtie sur une ancienne centrale à béton. Au bord de l'eau, de nombreux restaurants vous accueillent pour déguster les spécialités du coin comme du sandre ou des anguilles. En rejoignant le petit port, l'enchantement se terminera par la contemplation du magnifique panorama sur la ville de Nantes et ses bords de Loire.

Rien de mieux pour égayer vos journées d'hiver que de découvrir cet ancien village de pêcheurs haut en couleurs ! Pour s'y rendre, mettez d'abord le cap sur Nantes. A l'ouest de la cité des Ducs, empruntez le Navibus, une navette fluviale qui vous amène à Trentemoult en seulement 10 minutes. Si vous avez le Pass Nantes, la traversée est gratuite pour vous quelle que soit la date. Autrement, le trajet est au prix d'un ticket de transport en commun en semaine, soit 1,80€ le ticket valable 1 heure. Amis cyclistes, sachez qu'il est tout à fait possible d'embarquer votre vélo. Qu'attendez-vous pour visiter Trentemoult ?