Ce "village aux mille roses" est à visiter absolument au printemps, laissez-vous emporter par ses couleurs éclatantes

Ce village français célèbre pour ses roses offre un spectacle époustouflant au printemps, loin de l'agitation des grandes villes.

Le printemps arrive et la nature se pare de ses plus belles couleurs. La France regorge de villages labellisés où les fleurs sauvages et les jardins fleuris embellissent les ruelles pavées. C'est la période idéale pour partir à leur rencontre, car le temps y est agréable et il y a moins de touristes qu'en été. Parmi ceux-ci, ce village est un véritable jardin à ciel ouvert à proximité de la capitale.

Fleuri d'innombrables roses, ce village se transforme en véritable tableau vivant au printemps. Flâner dans ses ruelles pavées au beaux jours est une expérience sensorielle unique : les roses grimpantes envahissent les murs de ses maisons à colombages, ses jardins offrent un spectacle éblouissant de couleurs et de parfums... Ce charme unique, le village le doit au peintre impressionniste Henri Le Sidaner, qui s'y installa au début du XXe siècle. Sur ses conseils, les habitants ont commencé à planter des rosiers devant leur maison.

C'est ainsi progressivement que le village de Gerberoy, situé aux confins de la Picardie et de la Normandie dans le département de l'Oise, fût surnommée la "ville des roses" ou le "village aux milles rosiers". L'influence du peintre se retrouve notamment dans les Jardins Henri Le Sidaner, un lieu incontournable pour tous les amoureux des fleurs et ceux qui recherchent un havre de paix. Plus récemment en 2016, la municipalité a ouvert le Jardin des Ifs, un ancien jardin privé à la française, qui permet de profiter d'une promenade paisible entre ifs et rosiers.

S'il est un lieu magique qui séduira assurément les plus romantiques d'entre nous, les passionnés d'histoire ne seront pas en reste. Cette localité de moins de 100 habitants fût autrefois le théâtre d'une bataille historique durant la Guerre de Cent Ans. En effet, Gerberoy était fortifiée au Moyen Âge, entourée de remparts et d'un château et sa position au sommet d'une butte en faisait un lieu de défense idéal. Si le château a depuis été démantelé par le roi Henri IV, on peut encore voir les vestiges de ses remparts. Explorez l'église Saint-Pierre à l'architecture romane élégante, dont les origines remontent au XIe siècle : elle est un autre témoignage de son histoire médiévale, qui a toujours été un lieu de rassemblement pour les habitants de Gerberoy.

Ce n'est donc pas anodin si ce village paisible où le temps semble s'être arrêté a été classé parmi les "Plus Beaux Villages de France". Après la visite de son patrimoine, partez déguster ses spécialités locales comme le cidre, la confiture de roses ou le fromage de Gerberoy et faites une pause dans un salon de thé pour profiter de l'ambiance du village en savourant une pâtisserie.

Idéal pour une escapade en famille ou en amoureux, le village est accessible à 1h30 de Paris en voiture ou en empruntant le train jusqu'à la gare de Beauvais puis un bus. Prévoyez de bonnes chaussures de marche car les ruelles sont sinueuses et parfois pentues. Bonne visite !