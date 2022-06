Village préféré des Français 2022 : quel candidat sera sacré ce mercredi ?

VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS. Ce mercredi 29 juin à 21h10, Stéphane Bern va dévoiler sur France 3 le nom du village lauréat de l'émission qui fête ses 10 ans. Découvrez les candidats en images et la liste des gagnants précédents.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 12h43] 14 villages français (13 en France métropolitaine, 1 en Outre-mer) sont en compétition pour cette 10e édition du programme "Village préféré des Français" diffusé sur France 3 ce mercredi soir à 21h10. Le vote du lauréat par les internautes a été clos le 22 mars dernier et le palmarès sera dévoilé par Stéphane Bern ce soir depuis Sancerre, le village lauréat de l'an dernier.

Cette édition spéciale "anniversaire" fêtera donc les 10 ans de l'émission qui, année après année, a su trouver une place à part dans le paysage audiovisuel français et dans le cœur des téléspectateurs, avec plus de 150 villages visités. Stéphane Bern, présentateur de l'émission du "Village préféré des Français", avait confié à Paris Match que cette émission, qui montre "la beauté de la France", fait du bien aussi aux villageois.

Le #VillagePréféré des Français fête ses 10 ans ! Qui remportera le titre tant convoité cette année ?@bernstephane vous donne rendez-vous mercredi à 21.10 pour le verdict ! @PrefereFrancais pic.twitter.com/39Tpop12DU — France 3 (@France3tv) June 27, 2022

En effet, l'exposition médiatique dont font l'objet les villages candidats a des retombées certaines en termes de fréquentation touristique. "La vraie richesse de ces territoires ce sont aussi les gens qui y vivent et qui y travaillent. On valorise les territoires en montrant le patrimoine matériel, avec les bâtisses, et immatériel comme les spécialités locales" a souligné Stéphane Bern. Chaque été suivant la diffusion de l'émission, la hausse de fréquentation est nette pour chaque village, même pour ceux qui se retrouvent en fin de classement. "Les quatorze villages en compétition sortiront gagnants. Tous verront l'économie locale et territoriale bondir", a confié Stéphane Bern.

14 villages de France métropolitaine et d'Outre-Mer ont été sélectionnés pour représenter le charme des régions françaises. Ces villages français ont été soumis aux votes du public par téléphone ou en ligne. Découvrez les 14 villages en images :

"Le village préféré des Français" de cette année 2022 sera annoncé ce mercredi 29 juin à partir de 21h10 sur France 3. Le gagnant de la précédente édition du "Village préféré des Français", en 2021, est Sancerre dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire. La cité vigneronne, ses ruelles, son beffroi ou encore sa tour des Fiefs, unique vestige du château-fort médiéval, ont séduit les téléspectateurs. Découvrez Sancerre, ainsi que les photos des lauréats des années précédentes, dans notre diaporama ci-dessous :

Découvrez ci-dessous la liste de tous les gagnants du "Village préféré des Français", année après année, depuis le début de l'émission en 2012 :

2012 : Saint-Cirq-Lapopie (Midi-Pyrénées)

(Midi-Pyrénées) 2013 : Eguisheim (Alsace)

(Alsace) 2014 : Cordes-sur-Ciel (Midi-Pyrénées)

(Midi-Pyrénées) 2015 : Ploumanac'h (Bretagne)

(Bretagne) 2016 : Rochefort-en-Terre (Bretagne)

(Bretagne) 2017 : Kaysersberg (Grand-Est)

(Grand-Est) 2018 : Cassel (Hauts-de-France)

(Hauts-de-France) 2019 : Saint-Vaast-la-Hougue (Normandie)

(Normandie) 2020 : Hunspach Hunspach (Grand-Est)

Hunspach (Grand-Est) 2021 : Sancerre (Centre-Val de Loire)

Village Département Région Saint-Sulpice-de-Favières Essonne Île-de-France Levroux Indre Centre-Val de Loire Dieulefit Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Malzieu-Ville Lozère Occitanie Quintin Côtes-d'Armor Bretagne Ainhoa Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Bergheim Haut-Rhin Grand Est Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France La Bouille Seine-Maritime Normandie La Grave Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Port-Joinville Vendée Pays de la Loire Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté Pino Haute-Corse Corse Saül Guyane Outre-mer

Les votes étaient ouverts jusqu'au 22 mars, date de l'élection du "Village préféré des Français". Ce sont les téléspectateurs et internautes qui ont voté pour leur village préféré parmi les 14 en lice, par téléphone au 3245 ou sur le site de France Télévisions. Le village rassemblant le plus de votes a remporté le titre du "Village Préféré des Français 2022". Le vote sera rendu public au cours de la 10e édition de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3, le mercredi 29 juin 2022 à 21h10.