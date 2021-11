Illuminations de Noël 2021 : Où admirer les plus belles illuminations à Paris ?

ILLUMINATIONS DE NOEL - Les Champs-Elysées ont marqué le coup d'envoi de la saison des fêtes de Noël avec une inauguration de ses illuminations par la chanteuse Clara Luciani. Outre la plus belle avenue du monde, où vivre la magie de Noël à Paris ?

[Mis à jour le 23 novembre 2021 à 15h33] Les Champs-Elysées sont désormais ornés de lumières pourpres, signifiant l'arrivée des festivités de fin d'année. Près de 150 000 visiteurs sont attendus tous les soirs de 17h à 2h du matin sur les Champs-Elysées, jusqu'au dimanche 9 janvier 2022, pour s'émerveiller de ce spectacle de lumières baptisée "Flamboyance", créé par la société Blachère illumination. Exceptionnellement, les illuminations demeureront visibles toute la nuit lors des réveillons des 24 et 31 décembre 2021 :

Les Champs-Élysées habillés de rouge pour les illuminations de Noël. © ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Les illuminations de Noël de la plus belle avenue du monde ont été inaugurées par la chanteuse Clara Luciani, interprète de "La Grenade". "On ne pouvait rêver meilleur choix et meilleure ambassadrice que Clara Luciani", a expliqué à BFM TV le président du Comité Champs-Elysées Marc-Antoine Jamet, qui était évidemment présent à l'événement le dimanche 21 novembre aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo. La chanteuse a notamment interprété son titre "Respire", "une hymne du déconfinement et de la liberté retrouvée", selon le comité qui l'a choisie. De plus, une consommation énergétique responsable des illuminations, souhaitée par la Ville de Paris et le Comité des Champs-Elysées, a impulsé l'utilisation de Leds basse consommation.

Clara Luciani, marraine de l'édition 2021 lors de l'inauguration des illuminations de Noël des Champs-Elysées. © ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Les illuminations, chaque année, luisent, scintillent, et emmitouflent les cités d'un chaud manteau éclairant. Voici les meilleurs parcours d'illuminations de Noël sur la capitale cet hiver 2021 :

Les Champs-Elysées : de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, du 21 novembre au 9 janvier de 17h à 2h du matin. Les 24 et 31 décembre exceptionnellement toute la nuit.

de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, du 21 novembre au 9 janvier de 17h à 2h du matin. Les 24 et 31 décembre exceptionnellement toute la nuit. Bercy Village : Cour Saint-Émilion, du 18 novembre au 16 janvier.

: Cour Saint-Émilion, du 18 novembre au 16 janvier. Place Vendôme : depuis le 18 novembre.

: depuis le 18 novembre. Rue du Faubourg Saint-Honoré : courant novembre.

: courant novembre. Avenue Montaigne : des Champs-Élysées à la place de l'Alma, du 17 novembre à fin décembre.

: des Champs-Élysées à la place de l'Alma, du 17 novembre à fin décembre. Saint-Germain-des-Prés : de novembre à janvier.

: de novembre à janvier. Westfield Forum des Halles : au 101 Porte Berger, courant novembre.

: au 101 Porte Berger, courant novembre. Viaduc des Arts : au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre.

: au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre. Parvis de l'Hôtel de Ville : de décembre à janvier.

Lancement des illuminations de Noël avenue Montaigne, à l'Hôtel Plaza Athénée de Paris le 17 novembre 2021 © Thierry Le Fouille/SIPA

Les grands magasins tels que les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, le BHV et le Bon Marché revêtent leur décor de Noël avec une attention particulière pour les enfants. Découvrez les meilleures animations des années passées dans les grands magasins dans notre reportage en gifs animés ci-dessous, comme si vous y étiez :