Illuminations de Noël 2022 : l'inauguration des Champs-Élysées a lieu ce dimanche 20 novembre !

ILLUMINATIONS DE NOEL. Parmi les plus belles illuminations de Noël à Paris, on ne manquera pas l'inauguration des illuminations de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, ce dimanche 20 novembre 2022 !

[Mis à jour le 20 novembre 2022 à 09h00] A l'approche de Noël et du Nouvel An, les villes du monde entier s'illuminent de mille feux pour célébrer les fêtes : rues, places, boulevards et passages piétons scintillent pour le plus grand ravissement des passants. A commencer par les illuminations des Champs-Élysées à Paris qui vous attendent dès ce dimanche 20 novembre 2022 au soir et ce jusqu'au 2 janvier 2023, de 17 heures à 23 heures 45, sauf les 24 et 31 décembre toute la nuit ! Pour leur inauguration, la plus belle avenue du monde a été piétonnisée et l'acteur franco-algérien Tahar Rahim lancera le coup d'envoi ce dimanche soir. Cette année 2022, le rouge flamboyant habituel cède sa place aux lumières dorées !

A Noël, chaque ville veut se rendre exceptionnelle, et chacune a l'ambition de porter le titre officieux de "ville lumière". En effet, si les illuminations de Noël procurent un contentement partagé par jeunes et moins jeunes, elles sont aussi un formidable moyen de mettre en valeur le patrimoine de chaque ville. Traditionnellement accompagnées de marchés de Noël, quand ils sont maintenus, les illuminations de Noël forment aussi un élément du prestige local. De Paris à New York, en passant par Moscou, tour du monde des plus belles illuminations de Noël :

Les illuminations, chaque année, luisent, scintillent, et emmitouflent les cités d'un chaud manteau éclairant. Voici les meilleurs parcours d'illuminations de Noël sur la capitale l'hiver :

Les Champs-Elysées : la plus belle avenue du monde, de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, est traditionnellement ornée de lumières pourpres, signifiant l'arrivée des festivités de fin d'année.

Bercy Village : Cour Saint-Émilion, de mi-novembre à mi-janvier.

: Cour Saint-Émilion, de mi-novembre à mi-janvier. Place Vendôme : dès novembre.

: dès novembre. Rue du Faubourg Saint-Honoré : courant novembre.

: courant novembre. Avenue Montaigne : des Champs-Élysées à la place de l'Alma, de mi-novembre à fin décembre.

: des Champs-Élysées à la place de l'Alma, de mi-novembre à fin décembre. Saint-Germain-des-Prés : de novembre à janvier.

: de novembre à janvier. Westfield Forum des Halles : au 101 Porte Berger, courant novembre.

: au 101 Porte Berger, courant novembre. Viaduc des Arts : au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre.

: au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre. Parvis de l'Hôtel de Ville : de décembre à janvier.

Les grands magasins tels que les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, le BHV et le Bon Marché revêtent leur décor de Noël avec une attention particulière pour les enfants. Découvrez les meilleures animations des années passées dans les grands magasins dans notre reportage en gifs animés ci-dessous, comme si vous y étiez :