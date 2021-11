Illuminations de Noël : coup d'envoi sur les Champs-Élysées ce dimanche

ILLUMINATIONS DE NOEL - Les illuminations de Noël sur Champs-Elysées seront inaugurées ce dimanche 21 novembre à 18 heures par la chanteuse Clara Luciani. Où et quand admirer les plus belles illuminations à Paris en 2021 ?

[Mis à jour le 21 novembre 2021 à 15h25] La plus belle avenue du monde va revêtir ses apparats de fête. Dimanche 21 novembre 2021, les Champs-Elysées vont en effet s'orner de lumières pourpres, signifiant l'arrivée des festivités de fin d'année. Les illuminations de Noël seront inaugurées par un concert de la chanteuse Clara Luciani qui succède à sa consœur Louane. "On ne pouvait rêver meilleur choix et meilleure ambassadrice que Clara Luciani. De l'Olympia au Zénith, cette année est encore la sienne", a expliqué à BFM TV le président du Comité Champs-Elysées Marc-Antoine Jamet, qui sera évidemment présent à l'événement aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo. "L'avenue des Champs-Élysées aura un visage, une silhouette et une voix. Celle d'une femme dont la musique aura fait danser et chanter, peut-être aussi revivre et respirer, la France entière quand elle en avait besoin", s'est réjoui Marc-Antoine Jamet.

Alors que l'an dernier, à cause du confinement, le public n'avait pu assister à l'événement mise à part à la télévision, cette année, la célèbre avenue est même piétonnisée pour l'occasion. Près de 150 000 visiteurs sont attendus tous les soirs de 17h à 2h du matin sur les Champs-Elysées, jusqu'au dimanche 9 janvier 2022, pour s'émerveiller de ce spectacle de lumières baptisée "Flamboyance", créé par la société Blachère illumination. Exceptionnellement, les illuminations demeureront visibles toute la nuit lors des réveillons des 24 et 31 décembre 2021. Halte aux classiques guirlandes de Noël, si brillantes qu'elles inondent de lumière boutiques et passants. Ces Illuminations produisent un effet "flocon lumineux" qui tombe le long des branches des arbres, comme l'an dernier :

Les Champs-Élysées habillés de rouge pour les illuminations de Noël l'an dernier. © Thibault Camus/AP/SIPA

Les illuminations, chaque année, luisent, scintillent, et emmitouflent les cités d'un chaud manteau éclairant. Voici les meilleurs parcours d'illuminations de Noël sur la capitale cet hiver 2021 :

Les Champs-Elysées : de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, du 21 novembre au 9 janvier de 17h à 2h du matin. Les 24 et 31 décembre exceptionnellement toute la nuit.

de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, du 21 novembre au 9 janvier de 17h à 2h du matin. Les 24 et 31 décembre exceptionnellement toute la nuit. Bercy Village : Cour Saint-Émilion, du 18 novembre au 16 janvier.

: Cour Saint-Émilion, du 18 novembre au 16 janvier. Place Vendôme : depuis le 18 novembre.

: depuis le 18 novembre. Rue du Faubourg Saint-Honoré : courant novembre.

: courant novembre. Avenue de Montaigne : des Champs-Élysées à la place de l'Alma, courant novembre.

: des Champs-Élysées à la place de l'Alma, courant novembre. Saint-Germain-des-Prés : de novembre à janvier.

: de novembre à janvier. Westfield Forum des Halles : au 101 Porte Berger, courant novembre.

: au 101 Porte Berger, courant novembre. Viaduc des Arts : au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre.

: au 1-129 avenue Daumesnil, en décembre. Parvis de l'Hôtel de Ville : de décembre à janvier.

L'an dernier, le parvis de l'Hôtel de Ville s'est métamorphosé en forêt illuminée et des projections monumentales s'animent sur la façade de l'hôtel de ville. © JEANNE ACCORSINI/SIPA

Les grands magasins tels que les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, le BHV et le Bon Marché revêtent leur décor de Noël avec une attention particulière pour les enfants. Découvrez les meilleures animations des années passées dans les grands magasins dans notre reportage en gifs animés ci-dessous, comme si vous y étiez :