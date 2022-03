Loto du patrimoine 2022 : quels sont les 18 sites sélectionnés ?

LOTO DU PATRIMOINE. Pour la cinquième année consécutive, la Française des Jeux et la Mission Stéphane Bern via la Fondation du patrimoine renouvellent leur initiative visant à sauver 18 sites emblématiques des régions de métropole et d'outre-mer.

[Mis à jour le 15 mars 2022 à 19h27] Sur l'initiative de l'animateur Stéphane Bern, le Loto du patrimoine propose de financer la restauration de monuments historiques français en péril. Cette opération baptisée "Mission patrimoine" prend la forme d'un jeu de grattage et de loto créés par la Française des jeux. La cagnotte de la 5e édition du Loto du patrimoine permettra de récolter des fonds destinés à la Fondation du patrimoine, pour la rénovation et la sauvegarde de monuments du patrimoine français.

Bâtiments religieux, culturels, agricoles ou industriels de différentes époques, considérés comme des "sites emblématiques" de notre patrimoine immobilier, 18 monuments en péril ont été sélectionnés par le ministère de la Culture ce mois de mars pour être aidés en priorité via les futures recettes du Loto du patrimoine 2022. Parmi les heureux élus figurent l'église Saint-Louis de Villemomble en Seine-Saint-Denis, l'ancienne colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, le château de Quenza en Corse-du-Sud, le théâtre à l'italienne de Guéret dans la Creuse, ou encore, le cinéma Atlas aux anses d'Arlet de Martinique. Découvrez la liste :

18 sites des régions de métropole et d'outre-mer ont été jugés prioritaires dans la liste de la centaine de monuments en péril sélectionnés par Stéphane Bern et le ministre de la Culture. Voici les monuments que les joueurs vont financer en 2022 en jouant au Loto du patrimoine : Île-de-France : église Saint-Louis de Villemomble en Seine-Saint-Denis.

: la Souvenance, maison Schwarz-Bart de Goyave. La Réunion : ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre. Les critères de sélection du loto du patrimoine prennent en compte l'intérêt patrimonial du site, sa situation de péril, mais aussi la qualité du projet de sauvegarde. Des tickets de jeu à gratter Illiko Mission Patrimoine seront mis en vente chez les buralistes au prix de 15 euros par la Française des Jeux. Les fonds sont reversés à la Fondation du Patrimoine pour la restauration de monuments historiques français "en péril". Le gain potentiel est de 1,5 million d'euros. Comment jouer au Loto du patrimoine ? Quels sont les gains possibles ?

Pour participer au loto du patrimoine, il existe un jeu de grattage et un loto. Le jeu de grattage est vendu en ligne ou chez le buraliste sous la forme d'un ticket à gratter Illiko "Mission Patrimoine" au prix de 15 euros. Vous avez une chance sur trois de remporter au moins 15 euros, et le gain maximal est annoncé à 1,5 million d'euros. Les tickets sont ornés des photos de 13 des 18 sites prioritaires. La grille du loto spécial patrimoine, à l'occasion de 5 tirages, est quant à elle vendue 2,20 euros, avec un jackpot de 2 millions d'euros à la clé.

Les jeux 2022 n'ont pas encore démarré. A suivre prochainement sur cette page...