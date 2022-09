Loto du patrimoine 2022 : résultat du tirage, le jackpot remporté ?

LOTO DU PATRIMOINE. Un jackpot de 13 millions d'euros était mis en jeu lors du super Loto de la Mission patrimoine, vendredi 16 septembre 2022. Découvrez les résultats du tirage de ce Loto exceptionnel, dont les fonds permettent de restaurer des monuments en péril.

[Mis à jour le 16 septembre 2022 à 21h15] À la veille des journées européennes du patrimoine, vendredi 16 septembre 2022, les résultats du tirage du Loto de la Mission patrimoine sont tombés. Cette opération, pilotée par Stéphane Bern, a pour but de restaurer des monuments en péril en France. Celui-ci a d'ailleurs rappelé que depuis le lancement de l'opération, 200 millions d'euros ont déjà été récoltés pour permettre la restauration de 745 sites. Malheureusement, les résultats du Loto de ce vendredi 16 septembre 2022 n'ont pas fait de gagnant et les 13 millions d'euros en jeu n'ont pas été remportés. Découvrez les résultats du tirage du Loto en direct. En plus de la cagnotte, 50 codes gagnants ont été tirés au sort pour remporter 20 000 euros.

Tirage du 16/09/2022 2 - 30 - 34 - 36 - 48 Chance : 10

Joker+ 4 781 775

50 codes gagnants : B 3001 2540 - B 3329 3092 - B 7494 2975 - C 0480 7810 - C 3261 7823 - C 6596 0014 - D 6373 0361 - E 5934 3982 - F 0978 8590 - F 4040 7786 - F 5474 8610 - F 6695 4095 - G 0033 8136 - G 8590 2963 - H 9176 9679 - I 4520 2515 - I 8626 0904 - J 4191 8030 - J 4895 1202 - K 0707 1453 - L 6683 4761 - M 2171 3412 - M 5827 8516 - M 7301 8598 - M 7732 5499 - M 7956 0585 - N 3172 7839 - N 9711 1782 - O 4314 4538 - O 7941 7599 - O 7967 7998 - P 1613 4855 - P 3238 0964 - P 3731 0091 - P 7856 4373 - Q 1090 1567 - R 1875 7521 - R 2452 4634 - R 2985 7518 - R 3408 0558 - R 7599 2942 - R 9934 5279 - S 3314 0012 - T 3247 8049 - T 8451 4586 - U 1574 0027 - U 2768 2982 - V 1571 5358 - V 5539 0079 - V 8621 1344