100 dinosaures éclairés par des lanternes : un spectacle exceptionnel vous attend dans ce parc

Un spectacle lumineux d'un nouveau genre vous attend au mois de novembre dans ce jardin populaire.

Parcours lumineux, monuments éclairés, mapping vidéos, à l'approche des fêtes de fin d'année, les villes se parent de leurs plus beaux habits de lumière. Et sur la capitale, les idées foisonnent toujours plus. Après le succès phénoménal du Festival Dragons et Lanternes qui avait attiré près de 165 000 visiteurs venus admirer les illuminations de Shanghai l'an dernier en plein cœur du bois de Boulogne, ce sont cette fois-ci des créatures monumentales qui vont cohabiter avec des lanternes, en plein cœur de Paris !

En vous baladant dans les allées de ce parc parisien, préparez-vous à tomber nez à nez avec les prédateurs les plus redoutables qui aient jamais existé : T. rex, Tricératops, Diplodocus, Vélociraptors, Allosaures... Vous voilà plongés au cœur de l'ère des dinosaures à la lumière des lanternes ! Pendant trois mois, du vendredi 29 novembre 2024 au dimanche 2 mars 2025, ils occuperont pacifiquement les allées du Jardin d'Acclimatation à la nuit tombée.

"Le Bal des Dinosaures", ce sont donc 40 espèces de titans de l'ère mésozoïque, soit au total 100 dinosaures, qui vous attendront de pattes fermes au milieu de quelques 2 000 lanternes, tous les jours, de 18 heures à 21h30, répartis sur une surface de 6 hectares au cœur du Jardin d'Acclimatation ! Un spectacle lumineux d'une autre espèce, du jamais vu auparavant ! Il est à noter que les attractions du parc seront fermées durant ces nocturnes, sauf la Grande Roue, Jurassic Island 360°C et VR XPeriences, qui nécessitent un supplément.

Le spectacle lumineux sera accessible tous les jours de la semaine, excepté les lundis et mardis, et hors période de vacances scolaires. Pour un billet daté, comptez 18 euros le billet pour les adultes et enfants à partir de 12 ans, 12 euros le billet pour les enfants de 4 à 11 ans et 14 euros le billet pour les seniors, familles nombreuses, demandeurs d'emploi, personnes au RSA, en situation de handicap et leur accompagnateur. En revanche, il faudra débourser un peu plus pour un billet non daté : comptez 25 euros à partir de 12 ans et 19 euros de 4 à 11 ans. Les enfants de moins de 4 ans bénéficient bien entendu de la gratuité.