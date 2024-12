Cette astuce permet de faire partie des premiers visiteurs de Notre-Dame de Paris

Il est possible de visiter Notre-Dame de Paris dès l'ouverture, sans file d'attente

Cinq ans et demi après son gigantesque incendie et un "chantier du siècle", la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes au public ce dimanche 8 décembre. Parisiens, fidèles impatients, artistes et touristes du monde entier se réjouissent déjà de la réouverture en grandes pompes de ce joyau du patrimoine national et mondial. Véritable chef-d'œuvre de l'art gothique du 12e siècle avec ses voûtes, vitraux et gargouilles, la cathédrale attire chaque année 12 millions de visiteurs, mais seulement quelques milliers auront la chance de découvrir la cathédrale dès ce dimanche. Comment en faire partie ?

Le 8 décembre est une date symbolique de la réouverture de Notre-Dame, puisqu'elle correspond à la fête de l'Immaculée Conception. L'ouverture au public a été annoncée de 17h30 à 22 heures ce dimanche, après les cérémonies officielles la veille, menées par le Président de la République. Autrement dit, les places seront chères pour accéder à ce premier créneau de visite. La semaine suivante, la cathédrale sera visitable à des horaires là encore spécifiques, soit de 15h30 à 22 heures du lundi au vendredi, puis de 15h30 à 20 heures le week-end. A partir du 16 décembre seulement, la cathédrale retrouvera des horaires d'ouverture classiques, de 7h45 à 19 heures.

L'affluence attendue étant exceptionnelle, le diocèse de Paris a pris la décision de mettre en ligne un système de réservation gratuite baptisé "Notre-Dame de Paris" afin d'"offrir à tous une expérience agréable et fluide". Sous forme d'application mobile disponible en libre téléchargement sur les systèmes iOS et Android mais aussi disponible directement sur le site internet officiel de Notre-Dame de Paris, elle permettra de réserver un créneau horaire précis. Le site sera en ligne dès ce mardi 3 décembre. Il est fortement conseillé de s'y rendre au plus tôt dans la journée, à l'aube. Une source proche du dossier aurait en effet confié au Parisien qu'il est "possible" que les plateformes de réservation "saturent".