Réouverture de Notre-Dame : le programme du week-end heure par heure, où le suivre à la télé ?

Une réouverture en grandes pompes de Notre-Dame de Paris est prévu ces samedi 7 et dimanche 8 décembre 2024. Tous les temps forts.

C'est un événement planétaire qui s'annonce ce week-end. La cathédrale Notre-Dame de Paris reconstruite plus de cinq ans après l’incendie de 2019 rouvre ses portes, ce samedi 7 décembre 2024 à 19h40, sous les yeux de plus d’une trentaine de chefs et représentants d’État du monde entier, au cours d'une cérémonie qui s'annonce grandiose, encadrée par un dispositif de 6 000 policiers et gendarmes.

Parmi les moments clés de ce week-end d'ouverture, le Président de la République prononcera un discours devant des dizaines de chefs d'Etat dont Donald Trump, et un grand concert est attendu en fin de soirée. Célébrités, évêques, têtes couronnées, politiques, 40 000 personnes ont été invitées à assister à la cérémonie de réouverture dans le périmètre de sécurité de Notre-Dame de Paris. Découvrez le programme dans le détail ci-dessous :

19h20 : discours du président de la République Emmanuel Macron sur le parvis de la cathédrale, d'une quinzaine de minutes.

19h40 : l'archevêque de Paris Monseigneur Laurent Ulrich frappera trois fois les portes de la cathédrale avec sa crosse, accompagné par le chœur de Notre-Dame qui chantera le psaume 121 depuis l'intérieur. Au troisième coup, les portes s'ouvriront, marquant officiellement la réouverture de Notre-Dame de Paris. S'en suivra une cérémonie liturgique qui réveillera le grand orgue et s'achèvera par un solennel Te Deum. Le Président de la République ainsi que les chefs d'Etat et de gouvernement invités, des officiels, des mécènes et les représentants de toutes les paroisses de Paris assisteront à cette cérémonie officielle de réouverture de Notre-Dame de Paris.

21h30 : un grand concert se tiendra devant le parvis de la cathédrale illuminée en présence d'artistes internationaux comme les chanteurs Vianney, Garou, Clara Luciani, Angélique Kidjole, mais aussi le pianiste chinois Lang Lang et la soprano sud-africaine Pretty Yende.

Dimanche 8 décembre à 10h30 : une messe inaugurale est donnée par l'archevêque de Paris en présence de 170 évêques et de représentants des 106 paroisses du diocèse de Paris.

18h30 : une première messe ouverte au public sur réservation est célébrée. La cathédrale fermera ses portes à 22 heures.

Où suivre la réouverture de Notre-Dame de Paris à la télévision ?

Des millions de téléspectateurs sont invités à suivre la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris à la télévision, car la cathédrale et le parvis "ne seront pas accessible librement" tout le week-end selon la préfecture de police de Paris. La cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris qui débute à 19 heures sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes françaises (France 2, BFM TV, LCI...) et internationales. Le concert de réouverture qui débute à 21h30 sera retransmis en direct et animée par Stéphane Bern sur France 2 mais aussi sur l'antenne de Radio France. Le dimanche 8 décembre, la messe inaugurale de 10h30 ainsi que la première messe ouverte au grand public à 18h30 seront retransmises en direct sur France 2.

Toutes ces cérémonies seront retransmises également sur des écrans géants installés sur 5 zones des quais hauts de la Seine : place Saint-Michel, rue Dauphine et rue des Grands Augustins, rue Lagrange et rue du haut pavé, rue du maître Albert et rue de Bièvres et enfin, rue de Pontoise et quai de la Tournelle. L'accès se fera à partir de 15 heures samedi 7 décembre, et ces "box" pourront accueillir une jauge maximale de 40 000 personnes. Il est donc conseillé de s'y rendre au plus tôt.