Pâques 2024 : les activités originales à faire et les meilleures chasses aux œufs

PAQUES. Chasses aux œufs, messes ou escapades dans la plus pure tradition pascale, nous avons sélectionné pour vous les meilleures activités de la fête de Pâques à Paris, en Île-de-France, comme à Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg ou Bordeaux.

[Mis à jour le 26 mars 2024 à 14h15] La magie de Pâques opère à Paris comme en province. En date du dimanche 31 mars 2024, si les petits pourront se réjouir de partir à la recherche des fameux œufs et lapins en chocolat, les adultes ne seront pas en reste avec de nombreuses animations. Pour les catholiques pratiquants, Pâques est célébré dans les plus belles églises. A Paris, la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre célèbre la Semaine Sainte avec des messes et vêpres organisées du dimanche des Rameaux au lundi de Pâques. Le vendredi Saint, des chemins de croix sont organisés pendant la semaine sainte dans une quarantaine d'églises de la capitale.

Pour ceux qui veulent s'amuser à Pâques, la Foire du Trône, plus grande fête foraine d'Europe, a ouvert ses portes. Et si vous voulez bousculer la tradition, pourquoi ne pas participer à une partie d'escape game entre amis ? Fêtez Pâques à Paris mais pas seulement ! En région, les grands parcs, les zoos ou les châteaux vous ouvrent leurs portes. Si vous faites un tour en Alsace, célébrez Pâques dans la plus pure tradition à Colmar, avec ses marchés et ses expositions d'artisans. Retrouvez toutes nos idées originales ci-dessous, et nos meilleures adresses de chasses aux œufs plus bas :

Dimanche 31 mars 2024, qui dit Pâques dit chasse aux œufs en famille à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou Strasbourg... Si vous êtes à Paris, le Secours populaire organise une chasse aux œufs solidaire dans le parc André Citroën, dans le 15e arrondissement de la capitale. Le permis de chasse coûte 6 euros. De nombreuses autres activités sont organisées et accessibles grâce à ce même permis. À Lyon, une gigantesque chasse aux œufs est organisée au Grand Parc Miribel Jonage les 31 mars et 1er avril 2024, mais également du 6 au 21 avril 2024 avec un jeu de piste en autonomie sur réservations. À proximité de Toulouse, le Gouffre de Padirac organise une grande chasse à l'œuf six pieds sous terre.. Dans la région également, au château de Merville, situé au nord-ouest de Toulouse, le plus grand labyrinthe de buis d'Europe organise à la date de Pâques une gigantesque chasse au trésor. Près de 100 000 œufs seront à trouver.

À Marseille, les aventuriers les plus courageux sont invités au Zoo de La Barben pour participer à une énorme chasse aux œufs pour de Pâques. Si de nombreux chocolats sont à la clé, une grande surprise est promis à celui qui parviendra à mettre la main sur l'œuf d'or ! Non loin de Marseille, à Lambesc, une chasse aux 1 000 œufs gratuite est également organisée par le COFALS le 1er avril. Comme au château de Merville, le parc Grimmland organise tout le week-end des chasses aux œufs hors norme, dans une ambiance proche d'Hansel et Gretel. À Bordeaux et dans ses alentours, plusieurs chasses aux œufs sont également organisées. Il y a notamment celles du parc de l'Hôtel de Ville de Mérignac le samedi 30 mars 2024 . À Strasbourg et dans ses environs, plusieurs chasses aux œufs ont aussi lieu. À Marmoutier notamment, il sera possible de participer à la chasse aux œufs organisée par l'association Maurirock le lundi 1er avril.

Le dimanche de Pâques a lieu le 31 mars 2024, suivi du jour férié du lundi de Pâques, le 1er avril. Comment la date de la fête de Pâques se programme-t-elle chaque année ? Pendant longtemps, les chrétiens ont fêté Pâques en même temps que la Pâque juive, qui pouvait tomber aussi bien un dimanche qu'un lundi ou un samedi. La Pâque juive se calcule en effet sur le calendrier lunaire (le mois commence avec la nouvelle lune) et tombe le 15 Nissan, le premier mois de l'année, à cheval sur mars et avril. Mais en 325, le concile œcuménique de Nicée décide que Pâques doit désormais se dérouler un dimanche, jour de la résurrection de Jésus. Il établit pour cela un savant calcul connu sous le nom de "Comput". Le jour de Pâques est fixé le premier dimanche après la pleine lune qui suit le premier jour du printemps... Comme l'Ascension ou la Pentecôte, Pâques est donc une fête mobile, célébrée entre le 22 mars et le 25 avril. Autre différence : pour les orthodoxes qui utilisent le calendrier julien et non le calendrier grégorien, le printemps arrive le 3 avril et non le 20 ou le 21 mars. Chaque année, la Pâque orthodoxe (qui s'emploie aussi au singulier) est donc célébrée quelques jours plus tard.

Le dimanche de Pâques, date de la fin du Carême, marque la rupture d'une période de privation alimentaire pour les pratiquants. Autrefois, cette tradition était plus respectée qu'aujourd'hui. Et pendant les 40 jours de jeûne, les fidèles ne mangeaient pas d'œufs. A la fin de la période, les croyants s'offraient les productions de leurs poules qu'ils avaient accumulées. Des œufs qui pouvaient être décorés, dès la Renaissance. Quant au chocolat, il aurait fait son apparition d'abord dans les coquilles d'œufs avant que des œufs tout chocolat n'émergent dans la première moitié du XIXe siècle. Depuis, un peu aidés par le marketing, les oeufs en chocolat sont devenus le symbole de Pâques dans l'inconscient collectif, comme le sont la galette de l'Epiphanie ou les crêpes de la Chandeleur.