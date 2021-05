"1er mai 2021 : les magasins ouverts pour la Journée internationale des travailleurs fériée"

JOURNÉE DES TRAVAILLEURS. À quelques jours de la première étape du déconfinement voulue par Emmanuel Macron, les syndicats auront droit de manifester samedi 1er mai 2021 pour la Journée internationale des travailleurs. En ce jour férié, plusieurs magasins devraient quant à eux être ouverts. On fait le point.

[Mis à jour le 1er mai 2021 à 12h23] Ce 1er mai 2021, jour de la Fête du Travail, devrait encore une fois être particulier. Toutefois, contrairement à l'an passé où les syndicats n'avaient pas pu battre le pavé faute de confinement strict, invitant les travailleurs à envahir la Toile de revendications ou encore à accrocher des panneaux à leurs fenêtres, pour ce 1er mai 2021, de nombreux cortèges vont pouvoir se déployer dans toute la France. Au programme : un étendard commun sur lequel devraient être inscrits les mots "Juste solidaire et durable". Mais le confinement étant toujours en cours, et l'attestation de déplacement en journée n'étant abandonnée que lundi 3 mai, les manifestants devront se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire s'ils ne veulent pas écoper d'une amende de 135 euros !

Quant à la traditionnelle question des magasins ouverts en ce jour férié prend un aspect particulier pour ce 1er mai 2021 sous fond de crise sanitaire du Covid-19. Les seuls magasins indispensables à la Nation qui peuvent rester ouverts pendant le confinement sont-ils fermés ? Retrouvez ci-dessous la liste des magasins possiblement ouverts, les manifestations organisées, et tout ce qu'il faut savoir sur les origines de la fête du Travail.

Chaque année, la plupart des commerces non alimentaires et les magasins de grande distribution que sont Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc et Cora ferment leurs portes le 1er mai, jour férié. De même, les bâtiments administratifs sont fermés, tandis que les parcs et jardins devraient rester ouverts.

Mais avec le confinement mis en place dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, seuls les commerces essentiels sont ouverts alors que les magasins et commerces non alimentaires restent fermés jusqu'au lundi 3 mai 2021. Retrouvez ci-dessous la liste des commerces qui ont la possibilité d'ouvrir. Il convient, pour chaque commerce ci-dessous, de vérifier l'ouverture au cas par cas.

Fleuristes et jardineries

Supérettes, supermarchés

Magasin d'alimentation générale

Magasin de produits surgelés

Primeurs

Bouchers

Poissonniers

Boulangers

Chocolatiers

Pâtissiers

Cavistes

Autres magasins spécialisés en détail alimentaire

Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

Marchands de journaux

Papeteries

Libraires

Disquaires

Magasins de jeux vidéo

Réparateurs d'instruments de musique

Bureaux de tabac

Pharmacies

Opticiens

Cordonniers

Magasins d'articles médicaux et orthopédiques

Magasins pour les animaux de compagnie

Blanchisserie-teinturerie

Laverie

Pressings

Merceries

Magasins de bricolage, quincailleries, peintures et verres (excepté les magasins de bricolage de 10 000 mètres carrés et plus - voir la liste dans notre article dédié : Quels magasins de bricolage sont ouverts ? )

) Commerces de gros

Garde-meubles

Coiffeurs

Stations-service

Concessionnaires automobiles (sur rendez-vous)

Garages automobiles

Ateliers de réparation automobile

Garages et magasins de vélos

Locations de véhicules et d'équipements

Magasins de moto et de vélo

Magasins nécessaires aux exploitations agricoles

Magasins d'équipement informatique

Commerce d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels

Commerce de matériels de télécommunication

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin

Services funéraires

Du côté des fleuristes, la fête du travail correspond chaque année à une journée très importante pour leur chiffre d'affaires : environ 7 millions d'euros chaque année. Et ça tombe bien, car cette année la récolte du muguet a été exceptionnelle et les points de vente sont bien ouverts contrairement à l'an dernier, de quoi réjouir les 14 000 fleuristes français. Alors que l'an dernier, les fleuristes confinés avaient rencontré d'énorme pertes, à la hauteur de 80%, cette année, l'optimisme est de mise et les commandes de muguet ont explosé. "J 'en ai commandé deux fois plus que d'habitude" , affirme une fleuriste à La Chapelle-sur-Erdre, présidente du syndicat des fleuristes de Loire-Atlantique, à Ouest France.

La tradition de s'offrir un brin de muguet "porte-bonheur" chaque 1er mai a un passé fort lointain. A la période de la Rome antique, les Florales - des fêtes données en l'honneur de la déesse des fleurs Flora - mettaient à l'honneur le muguet, alors partagé en quantité. Quant aux Celtes, ils célébraient sa floraison avant le début de l'été. En France, la tradition remonterait à l'époque Renaissance de Charles IX qui, le 1er mai 1561, décida d'offrir du muguet chaque 1er mai aux dames de la cour. Une tradition qui fût récupérée à La Belle Epoque par Christian Dior et d'autres célèbres couturiers qui offraient le muguet à leurs employés... Tout savoir sur l'histoire de la fête du Travail, la tradition du muguet et la raison de ce jour férié dans le dossier ci-dessous.

Tout a semble-t-il commencé au Moyen Âge, avec l'arrivée de cette fleur japonaise sur le continent européen. Le "lys des vallées", autre petit nom du muguet, symbolise depuis longtemps la saison du printemps. Au fil des époques, la plante a pris une place de plus en plus importante dans l'imaginaire collectif au moment du 1er mai. Et c'est d'ailleurs un 1er mai qu'est véritablement née la tradition bien connue du muguet.

En temps normal, chaque 1er mai, plus de 75 millions de brins de muguet sont vendus à travers l'Hexagone : la vente du muguet sauvage est autorisée pour les particuliers "à titre exceptionnel conformément à une longue tradition" tout en convenant néanmoins de respecter les règles fixées par la commune. A Paris, il est habituellement interdit de s'établir à moins de 40 mètres d'un fleuriste et commerces. D'autres communes prohibent l'installation de comptoirs en bois ou le fait d'attirer l'attention des clients à voix-haute.

Ce 1er mai 2021, près de 300 manifestations sont organisées dans la rue malgré le confinement imposé face à l'épidémie de coronavirus. Pour d'autres, le 1er mai sera également vécu en ligne.

Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires , mais aussi les syndicats étudiants et lycéens Fidl , UNL et Unef appellent à des mobilisations unitaires dans toute la France, pour défendre les droits des travailleurs . Ces syndicats invitent à manifester, traditionnellement en hommage au mouvement ouvrier, mais aussi pour de meilleurs salaires et conditions de travail, contre la précarité, pour le retrait de la réforme de l'assurance chômage et la loi sécurité globale ou encore, la fin de l'état d'urgence. Les Gilets Jaunes ont prévu de rejoindre ces cortèges. Les jeunes, le personnel hospitalier, les fonctionnaires, les intermittents de la culture et bien d'autres sont invités à se joindre au mouvement initié par la CGT dans toute la France (voir la carte interactive de la CGT).

, quant à elle, lance un 1er mai uniquement numérique. Le rendez-vous est donné à 10h30 sur la page Facebook et sur le site de l'organisation pour échanger avec son numéro un, Laurent Berger, et sa numéro deux, Marylise Léon, autour d'une étude sur la façon dont les militants CFDT ont vécu la crise sanitaire. Certains partis politiques ont prévu leur mobilisation dans la rue, comme le parti de La France Insoumise, où son leader Jean-Luc Mélenchon rejoindra le cortège des syndicats à 10 heures à Lille, porte des Postes, point de départ de la manifestation lilloise.

Avant même l'avènement du monde ouvrier ou la célébration du muguet, le 1er mai était une date de rituels. Pour les Celtes, cette date marquait la fête de Beltaine : elle marquait le passage de la saison sombre à la saison claire, la reprise de la chasse, de la guerre. Cette "renaissance" est liée à Belenos (incarnation en lumière du dieu Lug). Selon les textes, des druides allumaient des feux, chargés de protéger symboliquement le bétail des épidémies. Cette fête s'opposait donc à Samain - ancêtre de notre Toussaint – qui marquait le retour aux ténèbres. Des traces de ces pratiques subsistent lors de la nuit de Walpurgis, une célébration païenne christianisée : de grands feux étaient allumés en Allemagne, en Suède ou en Europe centrale.

Les esprits sont omniprésents dans ces traditions. En Moselle-est et en Basse-Alsace, on parle de "nuit des sorcières" (Hexennacht, en Platt, le francique lorrain). Les enfants patrouillaient le soir – il y a vingt ans encore – afin de subtiliser tous les objets trouvés dans les jardins pour les regrouper au centre du village, faisant penser à une intervention surnaturelle. Aujourd'hui, la principale trace de ces célébrations est l'Arbre de mai – le Maibaum - particulièrement présent dans le sud de l'Allemagne. Dans les villages de Bavière, de Souabe ou de Rhénanie, la tradition veut que l'on dresse un mât en bois orné d'une girouette ou de blasons. C'est l'occasion d'organiser des réjouissances arrosées aux sons des fanfares. L'un des attraits de la fête consiste à subtiliser nuitamment l'arbre du village voisin.

Le 1er mai, Fête du travail, tire ses origines dans l'histoire du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 1er mai 1886. Ce jour-là, à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les syndicats américains, alors en plein développement. Une grève, suivie par 400 000 salariés paralyse de nombreuses usines. La date du 1er mai n'est pas choisie au hasard : il s'agit du "moving day", le jour où traditionnellement, les entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable. Le mouvement se poursuit et le 4 mai, lors d'une manifestation, une bombe est jetée sur les policiers qui ripostent. Bilan : une dizaine de morts, dont 7 policiers. S'en suivra la condamnation à mort de cinq anarchistes.

Trois ans plus tard, le congrès de la IIe Internationale socialiste réuni à Paris pour le centenaire de la Révolution française, décide de faire du 1er mai une "journée internationale des travailleurs" avec pour objectif, d'imposer la journée de huit heures. Cette date fut choisie en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 de Chicago. Dès 1890, les manifestants arborent un triangle rouge symbolisant leur triple revendication : 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Cette marque est progressivement remplacée par une fleur d'églantine, en 1891, lorsqu'une manifestation à Fourmies, dans le nord de la France dégénère, les forces de l'ordre tirant sur la foule. Ce jour-là, une jeune femme portant une églantine est tuée. Cette fleur devient le symbole du 1er mai (le muguet ne reviendra que plus tard).

Le 1er mai est un jour particulier en France depuis 1919. Tandis qu'aux Etats-Unis la revendications d'une journée de 8 heures au sein du monde du travail a été entendue rapidement suite au mouvement de grève du 1er mai 1886, en France, il a fallu attendre près de 30 ans pour que les ouvriers français soient entendus. Le 23 avril 1919, le Sénat ratifie la loi instaurant la journée de huit heures. Exceptionnellement, pour célébrer cette avancée, la Haute Assemblée déclare le 1er mai 1919 journée chômée. Dans les années qui suivent, le 1er mai s'impose peu à peu comme un rendez-vous ouvrier, un jour de cortèges. Les manifestations du 1er mai 1936 marquent durablement l'imaginaire français. La journée se déroule entre les deux tours des élections législatives. Le 3 mai 1936, la coalition des gauches (SFIO, PCF, radicaux et divers gauche) remporte le scrutin : c'est le début de la période de pouvoir du Front Populaire. Présidé par le socialiste Léon Blum, ce gouvernement ne tarde pas à adopter des mesures historiques pour les travailleurs, la semaine de 40 heures, les deux premières semaines de congés payés ou la reconnaissance du droit syndical.

C'est le régime de Vichy qui rend officiellement férié le 1er mai. Avec cette mesure, le Maréchal Pétain et son ministre du Travail, René Belin - un ancien membre éminent de l'aile socialiste de la CGT converti à la Révolution nationale - tentent d'obtenir le soutien des ouvriers. Le jour, institué le 24 avril 1941, est nommé : "Fête du Travail et de la Concorde sociale". Une appellation qui souligne la volonté de Vichy d'unir patrons et ouvriers selon un esprit corporatiste et de mettre fin à la lutte des classes. C'est le régime de Vichy et seulement lui qui, dans l'histoire de France, désignera officiellement le 1er mai comme "fête du travail". Le terme n'est pas repris ensuite par le gouvernement de la Libération. En avril 1947, le gouvernement issu de la Libération confirme que le 1er mai demeurera un jour férié et payé. Aujourd'hui, la Fête du Travail est commémorée par un jour chômé dans la plupart des pays d'Europe à l'exception notamment de la Suisse et des Pays-Bas. Le 1er mai est aussi fêté en Afrique du Sud, en Amérique Latine, en Russie, au Japon. Au Royaume-Uni, c'est le premier lundi de mai qui est fêté. Aux Etats-Unis, le "Labor Day" est célébré le premier lundi de septembre. Ce jour d'hommage au mouvement ouvrier est né en 1887, à la demande des syndicats, après la tuerie de Chicago. Mais, à la demande du président américain Grover Cleveland, il n'a pas été fixé au 1er mai afin de ne pas rappeler ce moment dramatique.

Le 1er mai est aussi au fil des années devenu une journée de ralliement pour l'extrême droite, souhaitant rendre hommage à Jeanne d'Arc. La fête de Jeanne-d'Arc était classiquement organisée le 8 mai, puisqu'on estime que c'est ce jour-là, en 1429, qu'elle participa à la libération d'Orléans des Anglais. L'Action française, groupuscule royaliste auquel s'adjoindront des éléments d'extrême droite, récupérera l'événement à des fins politique entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. La tradition sera reprise par le Front National à la fin des années 1970 et déplacée au 1er mai en 1988. Cette année-là, Jean-Marie Le Pen espère profiter du rassemblement des militants de son parti pour peser sur le second tour de l'élection présidentielle, organisé le 8 mai. Cette modification permettait aussi au parti de se distinguer d'autres groupes d'extrême droite, qui, eux, continuaient d'organiser leur propre marche courant mai. Aujourd'hui, le Rassemblement national de Marine Le Pen semble avoir abandonné cette tradition. Jean-Marie le Pen continue quant à lui d'aller déposer une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc, dans le 1er arrondissement de Paris...