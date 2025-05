Pleine Lune des Fleurs du 12 mai : tout bascule ! Voici les signes les plus impactés selon les astrologues

Les effets de la pleine Lune des Fleurs se feront sentir pour de nombreux signes. Remises en question, ruminations ou élan de courage, il y en aura pour tout le monde !

La semaine va débuter avec une pleine Lune riche en énergie qui aura lieu dès ce lundi 12 mai à 18h55. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Derrière son surnom bucolique de "pleine Lune des Fleurs", cet évènement astrologique implique de grands bouleversements émotionnels. En effet, comme toutes les pleines Lunes qui se déroulent dans le signe du Scorpion, elle ne sera pas de tout repos et certains signes pourraient être plus touchés que les autres.

Bien sûr, le Scorpion sera le premier concerné par cette pleine lune chaotique et imprévisible. D'après le site Cosmopolitan, "Beaucoup de remises en question et de doutes risquent d'entacher son weekend". Pour lui, il sera difficile de prendre des décisions et cette période risque d'être particulièrement épineuse à traverser. À ses côtés, les autres signes d'Eau : Poisson et Cancer, pourraient également être chamboulés par les effets de la pleine Lune. D'après l'astrologue Pola Von Grüt dans le magazine Elle, "Il est possible que des ruminations viennent perturber leur quotidien". Trois signes peu gâtés par le zodiaque, qui devront prendre leur mal en patience en ce lundi 12 mai.

Pour d'autres, cet évènement devrait s'accompagner d'un vent de renouveau et d'un élan de courage pour dénouer des frictions qui s'éternisent. Bélier, Gémeaux et Sagittaire auront l'opportunité de libérer le dialogue et ainsi de libérer les tensions accumulées. L'astrologue Paola Von Grüt conseille donc à ces signes de surfer sur la vague tout en restant attentifs aux termes employés afin de ne pas empirer une situation déjà conflictuelle. Le Sagittaire devrait voir se concrétiser ses projets les plus ambitieux. L'astrologue Christine Haas se révèle particulièrement optimiste à leur sujet dans le magazine TV Mag : "Tout ce que vous allez entreprendre aura des retombées positives d'ici peu", annonce-t-elle.

Vous l'avez compris, sous ses airs de pleine Lune printanière, cette lunaison ne sera pas de tout repos pour l'ensemble des signes du zodiaque. Taureau, Lion, Vierge, Balance, Capricorne, Verseau et Poissons, restez attentifs aux effets de cette pleine lune en Scorpion qui pourrait vous conduire à "affronter des vérités émotionnelles plus profondes, tout en vous poussant à libérer ce qui ne vous sert plus" met en garde l'astrologue Valérie Mesa dans le magazine People. Courage, cette lunaison sera bientôt derrière vous !