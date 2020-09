Salon de la Photo : l'édition 2020 annulée à cause du coronavirus

SALON DE LA PHOTO 2020 - La 13e édition du rendez-vous annuel des passionnés de photographie n'aura finalement pas lieu en novembre, en raison de la crise sanitaire. Le traditionnel rendez-vous des Zooms est, quant à lui, maintenu.

[Mis à jour le 23 septembre 2020 à 19h07] Alors qu'il devait se tenir du 5 au 9 novembre à la Porte de Versailles de Paris, le Salon de la Photo a été annulé cette année 2020 en raison des "évolutions de la réglementation ainsi que des "directives sanitaires actuelles" ne permettant pas d'envisager l'organisation de l'événement. Mais si la 13e édition du Salon de la Photo n'aura pas lieu, la 11e édition des Zooms, dont les lauréats sont habituellement présentés durant l'évènement, est en revanche maintenue.

Les deux grands gagnants des Zooms seront annoncés le 6 octobre prochain. Deux prix sont décernés : l'un par la presse, l'autre par le public. Les votes pour le Zoom du public sont ouverts jusqu'au 4 octobre à minuit, via cette page. Concernant l'élection du Zoom de la presse, ce sont 12 professionnels (rédacteurs photo, rédacteurs en chef, directeurs de la photo et directeurs de rédaction) qui ont chacun présenté un photographe professionnel "émergent" et qui désigneront à huis clos l'heureux élu.