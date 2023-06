Festival d'Avignon 2023 : 20 spectacles du OFF à voir absolument

FESTIVAL D'AVIGNON. Nouveauté croustillante ou succès incontesté, découvrez une sélection des incontournables du Festival OFF d'Avignon 2023. Demandez le programme !

Du 7 juillet au 29 juillet 2023, les festivaliers peuvent découvrir quelques 1491 spectacles de la nouvelle édition du Off d'Avignon. Pièce classique, comédie irrésistible ou one-man show, les têtes d'affiche et les étoiles montantes du théâtre français vous offrent, pour cette nouvelle édition du OFF d'Avignon, de beaux moments d'émotions. Comment trouver son bonheur dans cette foisonnante programmation ?

En plein cœur de la Cité des Papes, les théâtres (Laurette Théâtre, Théâtre du Roi René, La Scala Provence...) font salle comble. A l'affiche cette saison, des pièces incontournables (Titanic, La Machine de Turing, Le Petit Coiffeur), de l'humour (Les Chevaliers du Fiel, Gérémy Crédeville, Amants à mi-temps, Mars & Vénus...), des spectacles de danse ou de musique (Ame-Our de Hajare Akiri et Arthur Marmagne ou A vif avec Jacques Weber). Théâtrophiles émérite ou novices du balcon, sortez vos agendas !

Quels spectacles voir au Festival OFF d'Avignon 2023 ?

Pièce à succès, théâtre contemporain, one-man et one-woman show délirant, impossible de ne pas trouver le spectacle qui vous mettra des étoiles pleins les yeux :

Les Chevaliers du Fiel au Théâtre le Paris

Habitués du festival, les Chevaliers du Fiel reviennent cette saison en terrain conquis, au Théâtre Le Paris ! Plus en verve que jamais, le duo comique le plus décalé de France présente Les Municipaux : La revanche, nouvelle cuvée 2023. Le pitch ? Amour, réunions syndicales, apéros mortels… les municipaux prennent leur destin en main et se réinventent.

Elisabeth Buffet au Théâtre le Paris

Elue " révélation comique française " au Festival Juste pour rire de Montréal en 2005, Elisabeth Buffet est aujourd'hui une humoriste et comédienne renommée ! A l'affiche du Théâtre Le Paris dans son nouveau spectacle, Mes histoires de cœur, elle vous fait part, sans ambages, de ses aventures amoureuses et sexuelles. De rencontres cocasses en expériences surréalistes, vous aurez droit à un retour hilarant sur ses plus beaux échecs sentimentaux. A mourir de rire !

Gérémy Crédeville au Théâtre le Paris

Nouvelle star de l'humour hexagonal, le lillois Gérémy Crédeville est à l'affiche du Théâtre le Paris, à Avignon, du 22 au 24 juillet 2023. Chroniqueur pour France Inter, dans "Gérémy part en live", vous l'avez peut-être vu dans l'émission de Laurent Ruquier " On n'demande qu'à en rire " sur France 2, au Jamel Comedy Club ou dans "Danse avec les stars" sur TF1. Actuellement en tournée avec son nouveau spectacle Enfin, il se pose une question des plus philosophiques : "et si réussir, c'était échouer ?". Réponse sur scène !

La Folle histoire de France au Théâtre le Paris

Créé en 2013 par la compagnie Terrence & Malik, le spectacle La folle histoire de France est l'un des grands succès du Festival Off 2017/2018. Délicieusement décalé, burlesque à souhait, ce cours d'histoire d'un nouveau genre vous fait revenir en salle de classe aux côtés d'un cancre redoublant depuis 20 ans sa 5ème. Délégué, cancre ou fayot, au Théâtre le Paris, tout le monde participe, motivé par le prof que l'on a tous rêvé d'avoir !

Titanic au Théâtre du Roi René

Partez pour une folle traversée de l'Atlantique sur un bateau réputé insubmersible : le Titanic ! Complètement revisitée par Axel Drhey et portée par la talentueuse troupe des Moutons Noirs, l'histoire tristement célèbre du " vaisseau des rêves " s'invite à Avignon pour cette 57ème édition du Off. Au menu, une comédie immersive, loufoque et musicale ! Incontournable.

La Nuit des Rois au Théâtre du Roi René

Déjà à l'affiche du Théâtre du Roi René au festival Off d'Avignon en 2022, la dynamique compagnie Les Lendemains d'Hier revient cette année avec La Nuit des Rois. Librement adaptée et mise en scène par Benoît Facerias, cette comédie revisitée de William Shakespeare connait un véritable succès depuis sa première version, en plein air, en 2016. L'histoire ? Orsino aime Olivia, qui aime Viola, qui aime Orsino… Un triangle amoureux qui ne prend pas une ride et un texte sublimé par l'interprétation des six comédiens.

Madame Arthur au Théâtre du Roi René

Haut lieu pailleté des nuits parisiennes, le mythique cabaret Madame Arthur s'invite au Off ! Au piano voix, toujours en live, ses créatures chimériques (Androkill, Charly Voodoo, Diamanda Callas, Lola Dragoness Von Flame et Tony Blanquette) vous emportent avec maestria et passion dans l'univers irrésistible des travestis. Folie, glamour, humour… sous la direction artistique de Clara Brajtman, ce show ébouriffant et unique n'attend que vous !

Weber à vif à La Scala Provence

Stoppard, Claudel, Rostand, Devos, Courteline, Hugo, Arthaud ou Duras… Accompagné sur scène de l'accordéoniste Pascal Contet et de l'harmoniciste Greg Zlap, l'immense Jacques Weber réunit ses plus beaux coups de foudre littéraires dans un spectacle événement. Solaire, le comédien livre à La Scala une saga musicale et poétique inoubliable, ponctuée de pensées personnelles et d'anecdotes croustillantes sur ses nombreuses expériences artistiques.

La Machine de Turing à La Scala Provence

Faites la rencontre du génie britannique des mathématiques à la vie incroyable : Alan Turing ! En pleine Seconde Guerre Mondiale, face à l'utilisation, par les Allemands, d'une machine de cryptage inviolable, les Alliés forment une équipe pour décrypter les messages de l'opposition. Alan Turing deviendra alors le pionnier de l'informatique que l'on connait aujourd'hui. L'œuvre a été récompensée de 4 Molières dont celui de l'Auteur Francophone vivant, du Théâtre Privé, de la Mise en scène et du Comédien dans un spectacle du Théâtre Privé. Un spectacle saisissant !

Circus Baobab à La Scala Provence

Un peu de danse dans votre festival Off ! Les Circus Baobab, grands finalistes de l'émission "La France a un incroyable talent" en 2022, arrivent dans la cité des Papes pour vous offrir un show exceptionnel. Sur les planches de La Scala Provence, ces 13 acrobates virtuoses venus de Guinée portent haut et fort leur engagement pour un monde plus responsable et nous appelle ensemble à réagir face à l'urgence climatique.

Le Petit Coiffeur au Théâtre des Gémeaux Avignon

Après le triomphe de Adieu Monsieur Haffmann (4 Molières en 2018), Jean-Philippe Daguerre poursuit sa merveilleuse carrière théâtrale par Le Petit Coiffeur. Bijou de création, la pièce vous transporte à la fin de l'Occupation, pendant l'été 1944. Inspirée de la célèbre photo de Robert Capa, " La Tondue de Chartres " (dans laquelle on voit une femme, crâne rasé, tenant son bébé dans les bras au moment de la Libération), on suit l'histoire de Pierre, le " petit coiffeur " qui a dû lui couper les cheveux.

Tony Saint Laurent au Cinévox Théâtre Avignon

Passé maître dans l'art du stand-up, Tony Saint Laurent vous attend au CinéVox Théâtre (place de l'Horloge) pour un show ultra-efficace et délirant. Révélé en 2013 dans la troupe du Jamel Comedy Club, il est l'un des invités récurrents de l'émission "Vendredi tout est permis" présentée par Arthur sur TF1. Il s'agit ici de son tout nouveau spectacle, en tournée partout en France et de passage en Avignon pour le festival. A ne pas manquer !

Huis Clos au Laurette Théâtre

Pièce phare et historique du théâtre français, Huis clos de Jean-Paul Sartre se livre sur les planches du Théâtre Laurette pour le Festival Off d'Avignon 2023. Elle vous est présentée par une troupe de comédien au jeu remarquable dans une mise en scène travaillée d'une main de maitre. Sartre nous décrit son idée de l'enfer où la torture n'est pas physique : "l'enfer, c'est les autres". Trois personnages se retrouvent, à leur mort, dans une même pièce et leur procès (à huis clos) débute. Ils proviennent de milieux sociaux très différents et chacun juge son voisin sur les actes de sa vie. Leur avenir est scellé en enfer et ils ne pourront le quitter. En somme, une charmante réflexion sur le jugement d'autrui.

Sur les traces d'Arsène Lupin au Laurette Théâtre

Retrouvez la piste du fameux Arsène Lupin au Festival Off d'Avignon ! Grâce à ses talents de mentalisme, Jean-Michel Lupin usera de son savoir sur son public qu'il utilisera comme une carte aux trésors. Voyagez en dehors de la réalité avec ce spectacle de contrôle de l'esprit et des pensées impressionnant. Avec un fil conducteur autour du " gentleman cambrioleur " Lupin, vous resterez émerveillés et confus face à cet artiste qui mêle poésie, magie et mystère.

Le Tour du monde en 80 jours au Paradise République

Le Festival OFF d'Avignon accueille cette saison un spectacle d'un nouveau genre. Le Tour du Monde en 80 jours en théâtre 4D. Au programme, des effets spéciaux, des diffuseurs de fragrance, des jeux de lumières et de fumée… plongez au cœur de cette course à la découverte du monde de Phileas Fogg. L'œuvre de Jules Vernes y est sublimé, festif et (surtout) hilarant ! C'est un pari réussi.

Le Dîner de cons au Paradise République

Comédie culte aux 9 millions d'entrées au cinéma et 3 César (pour Jacques Villeret, Daniel Prévost et Francis Veber), Le Dîner de cons revient sur le devant de la scène en 2023 pour la 57ème édition du Off d'Avignon. Anthony Joubert enfile le costume de François Pignon, comptable naïf au ministère des Finances, passionné de modèles réduits en allumettes. Lorsqu'il est invité chez un certain Pierre Brochant pour parler de son hobby, il est loin d'imaginer que c'est en vue de participer à un dîner… particulier !

Alice Guy au Théâtre Barretta

A l'affiche du Théâtre Barretta, Caroline Rainette rend un hommage brillant à l'une des pionnières méconnues du 7ème art : Alice Guy. De Paris à New York, suivez les aventures passionnantes d'une femme libre et indépendante et d'une réalisatrice exceptionnelle et passionnée dont l'impact a été décisif pour le cinéma. De 1896 à 1922, elle réalisera plus de 1000 films… rien que ça ! Un spectacle étonnant porté par 3 comédiens de talent et sublimé par des extraits de films d'époque.

La Tresse au Théâtre La Luna

Seule sur les planches, au Théâtre La Luna, Hélène Arden donne vie aux trois héroïnes du roman de Laetitia Colombani, La Tresse (paru en mai 2017 aux éditions Grasset) : Smita en Inde, Giulia en Sicile et Sarah au Canada. Liées par un détail très intime, découvrez les destins entrelacés de ces femmes confrontées, dans leur différent parcours de vie, à une même question de vie et de mort. Une pièce poignante où l'émotion est au rendez-vous.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau au Théâtre Pierre de Lune

Vous avez dit bluffant ? Formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique puis au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en- Champagne, Andrea Redavid crée son premier spectacle de mentalisme en 2016. Nommé finaliste au Concours Nostradamus D'Or du meilleur mentaliste européen, cet artiste complet vous propose d'aller à la rencontre du cerveau humain afin d'en développer au maximum le potentiel réel. Drôle et interactif !

Ame-Our au Théâtre de l'Observance

Avis aux amoureux transis… dans l'écrin du Théâtre de l'Observance (à deux pas de la Porte Saint Roch), les danseurs Hajare Akiri et Arthur Marmagne vous offrent un spectacle à croquer : Ame-Our ! Née d'un véritable coup de foudre, cette histoire peint la rencontre de deux êtres que tout oppose, avec des cultures différentes, française et orientale. Urbain, contemporain et même mime théâtral, le tandem marie les styles à merveille pour un pur moment de poésie…

Retrouvez l'ensemble des pièces au programme du Festival Off d'Avignon 2023