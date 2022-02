Carnaval de Nice 2022 : les nouveautés et le programme

CARNAVAL DE NICE. Dès ce vendredi 11 février 2022, le carnaval met la ville de Nice en ébullition pour sa 149e édition sur le thème du "Roi des Animaux", avec au programme, de nombreuses nouveautés.

[Mis à jour le 8 février 2022 à 19h07] "Du 11 au 27 février 2022, Nice retrouve son Carnaval, le Roi des Animaux ! Après 18 mois de crise sans précédent pour notre pays, le moment est enfin venu de se rassembler de nouveau autour d'une des plus belles fêtes du monde et de célébrer l'un des plus beaux événements de notre patrimoine niçois", avait annoncé le maire de Nice Christian Estrosi dans un communiqué de presse. Top départ ce vendredi 11 février.

Grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires liées au Covid-19, ainsi qu'à la fin des jauges, le carnaval pourra accueillir plus de monde que l'an dernier. "Nous pourrons faire en sorte que 7 000 personnes participent debout à ce spectacle et à cette fête populaire en plus des 5 000 personnes assises" a indiqué Anthony Borre, premier adjoint au maire de Nice, à France Info.

Le programme sera plus qu'alléchant, le maire annonçant "encore plus de spectacles, de musique, de troupes, de fêtes et de surprises". Pendant le Carnaval de Nice, la ville de Nice se transforme, le Roi, la Reine et leurs sujets enfilent leurs plus beaux costumes pour défiler. Près de 150 pièces dont quelques grosses têtes traditionnelles défilent sur des chars. Après François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Ségolène Royal ou encore Manuel Valls, les nouveaux candidats à la présidentielle, comme Jadot ou Zemmour, auront droit aussi à leurs grosse têtes.

Christian Estrosi annonce des nouveautés en 2022, dont notamment l'élection des Comtes et Comtesses, un Carnaval étranger ("parce que le Carnaval de Nice attire chaque année 200 000 visiteurs dont 18% de touristes étrangers", souligne le maire), les traditionnels corsos illuminés qui commencent plus tôt dans la soirée et des tribunes supplémentaires avenue de Verdun... Découvrez le programme et les nouveautés du Carnaval de Nice 2022 ci-dessous :

Une cérémonie d'ouverture gratuite pour les Niçois et d'une durée d'une heure, se déroulera le vendredi 11 février 2022 à 18h30 sur la place Masséna . "Roi, Reine, Carnavallon, chars fleuris, Héraut du carnaval issu des quartiers de la ville, porte-drapeaux, troupes musicales, danseurs, invités étrangers… tous les acteurs du Carnaval seront réunis pour se présenter au public !" décrit le maire de Nice dans un communiqué de presse du 8 octobre 2021.

gratuite pour les Niçois et d'une durée d'une heure, se déroulera le . "Roi, Reine, Carnavallon, chars fleuris, Héraut du carnaval issu des quartiers de la ville, porte-drapeaux, troupes musicales, danseurs, invités étrangers… tous les acteurs du Carnaval seront réunis pour se présenter au public !" décrit le maire de Nice dans un communiqué de presse du 8 octobre 2021. En partenariat avec Kiss International Productions, le Carnaval de Nice organise " l'élection des Comtes et Comtesses des six territoires niçois qui, une fois élus, participeront à l'élection finale du Roi et de la Reine du Carnaval de Nice 2022 le 7 février prochain. Une manière originale et innovante de valoriser les quartiers et le patrimoine niçois".

qui, une fois élus, participeront à l'élection finale du Roi et de la Reine du Carnaval de Nice 2022 le 7 février prochain. Une manière originale et innovante de valoriser les quartiers et le patrimoine niçois". Cette année 2022, un Village de Carnaval , installé autour du Kiosque à Musique du Jardin Albert 1 er , permettra aux Niçois de retrouver tous les jours et gratuitement des animations, stands gourmands, conférences et spectacles ainsi que la billetterie . "Sur la scène du Théâtre de Verdure, des animations et spectacles pour petits et grands seront programmé. A l'instar de ce qui est organisé dans le monde du cinéma, des masterclass du Carnaval donneront la possibilité au public d'en savoir plus sur les Carnavals et de découvrir l'Histoire et les coulisses", annonce le maire de Nice.

, installé autour du Kiosque à Musique du Jardin Albert 1 , permettra aux Niçois de retrouver tous les jours et gratuitement des animations, stands gourmands, conférences et spectacles ainsi que la billetterie "Sur la scène du Théâtre de Verdure, des animations et spectacles pour petits et grands seront programmé. A l'instar de ce qui est organisé dans le monde du cinéma, des masterclass du Carnaval donneront la possibilité au public d'en savoir plus sur les Carnavals et de découvrir l'Histoire et les coulisses", annonce le maire de Nice. Avant chaque sorties, le public pourra profiter de l' exposition du Corso (des chars) à proximité de la place Masséna.

(des chars) à proximité de la place Masséna. Pour la première fois, le Carnaval de Nice accueille un Carnaval étranger. Le Carnaval belge "Les Gilles de la Louvière" sera l'invité d'honneur de l'édition 2022 avec une grande troupe "qui se produira à Nice avec ses immenses chapeaux, ses costumes colorés, sa musique, ses sabots et grelots".

Le sera l'invité d'honneur de l'édition 2022 avec une grande troupe "qui se produira à Nice avec ses immenses chapeaux, ses costumes colorés, sa musique, ses sabots et grelots". Une cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 27 février 2022 pour l'incinération du Roi. "Nous souhaitons cette année faire de cette incinération un véritable spectacle. L'incinération sera l'occasion de terminer ce carnaval par une grande fête populaire et gratuite".

Le Carnaval de Nice connaît plusieurs temps forts, à commencer par l'arrivée du Roi qui récupère les clés de la ville sur la Place Masséna. Cette arrivée marque le début des festivités. Un autre temps fort est bien évidemment le Corso carnavalesque avec son défilé des chars, emblèmes de la manifestation, qui rythme les journées et les soirées. Un autre moment à ne pas manquer est bien évidemment la fameuse Bataille de Fleurs au cours de laquelle les participants peuvent s'envoyer des fleurs dans le cadre d'une joyeuse bataille. En parallèle, une vingtaine de groupes d'artistes, de musiciens, de professionnels ou amateurs, imposent rythme et couleurs à chaque Corso Carnavalesque et Bataille de Fleurs. Enfin, l'élection de la Reine du Carnaval de Nice se fait parmi les mannequins de la Bataille de Fleurs.

Le carnaval propose deux manifestations bien distinctes : le Corso carnavalesque, de jour comme de nuit, et la Bataille de fleurs, un autre versant du Carnaval, plus poétique. Le parcours de ces deux manifestations prend place dans l'enceinte totalement sécurisée de la Promenade du Paillon (place Masséna, boulevard Jean Jaurès, avenue Félix Faure et traverse Flandres-Dunkerque) et les tribunes se situent sur la Place Masséna et tout au long de l'avenue de Verdun, autre nouveauté de cette année. "Ambiance plus familiale et tranquille que dans les tribunes place Masséna, mais toute aussi festive !", annonce le maire de Nice.

Durant le Corso carnavalesque , des chars allégoriques et burlesques de 12 mètres de long sur 3 mètres de large, et de 8 à 17 mètres de haut investissent la Place Masséna pendant 90 minutes, accompagnés de groupes de musique internationale et d'art de rue. Les 3 chars de tête sont le Roi, la Reine et le Carnavalon, leur fils. De jour, le corso carnavalesque a lieu à 14h30 . Les corso carnavalesques illuminés commencent désormais à 20 heures pour une durée de 90 minutes .

, des chars allégoriques et burlesques de 12 mètres de long sur 3 mètres de large, et de 8 à 17 mètres de haut investissent la pendant 90 minutes, accompagnés de groupes de musique internationale et d'art de rue. Les 3 chars de tête sont le Roi, la Reine et le Carnavalon, leur fils. De jour, le corso carnavalesque a lieu . . Pendant la Bataille de fleurs, un cortège de 16 chars, transportant 3 000 tiges de fleurs chacun et en tout 20 tonnes de mimosas, est investi par des jolies femmes qui lancent les fleurs en direction du public place Masséna. Les batailles de fleurs ont lieu généralement les mercredi et samedi. Cette année 2022, une grande promenade verte et fleurie sera installée au milieu de la Place Masséna (le NissaDrome) et tous les chars fleuris participeront au Grand Corso le samedi 12 février au soir.

La Bataille des Fleurs du Carnaval de Nice. © Lionel Cironneau/AP/SIPA

Chaque année, le carnaval de Nice a lieu durant deux semaines, et englobe trois week-ends entiers au mois de février. Certaines années, les festivités peuvent néanmoins se poursuivre certaines années sur les premiers jours du mois de mars. Le Carnaval de Nice a lieu du vendredi 11 au dimanche 27 février 2022. Chaque année, le carnaval dispose d'un titre qui conditionne le thème imposé. Le titre du carnaval de Nice pour l'année 2022 est le Roi des Animaux.

Quels sont les tarifs du Carnaval de Nice ?

Bataille de fleurs : 26 euros (places assises) / 12 euros (zone B)

: 26 euros (places assises) / 12 euros (zone B) Corso carnavalesque : 21 euros (places assises) / 12 euros (zone A) / 5 euros (zone B)

: 21 euros (places assises) / 12 euros (zone A) / 5 euros (zone B) Corso carnavalesque illuminé : 26 euros (places assises) / 12 euros (zone A) / 5 euros (zone B)

: 26 euros (places assises) / 12 euros (zone A) / 5 euros (zone B) Forfait pour deux spectacles (hors samedi) : 40€ en tribune par adulte (Corso Carnavalesque ou Carnavalesque Illuminé + Bataille de Fleurs).

: 40€ en tribune par adulte (Corso Carnavalesque ou Carnavalesque Illuminé + Bataille de Fleurs). Pour les enfants , l' accès à la Bataille de Fleurs s'organise comme suit : de 0 à 5 ans, gratuit en promenoir (zone B) et en tribune sur les genoux des parents ; de 6 à 10 ans, 10€ en tribune, 5€ en Promenoir (zone B)

, l' s'organise comme suit : de 0 à 5 ans, gratuit en promenoir (zone B) et en tribune sur les genoux des parents ; de 6 à 10 ans, 10€ en tribune, 5€ en Promenoir (zone B) Pour les enfants, l' accès aux Corso Carnavalesque et Corso Illuminé s'organise comme suit : de 0 à 5 ans, gratuit en promenoir (zone A) et en tribune sur les genoux des parents ; de 6 à 10 ans, 10€ en tribune, 5€ en Promenoir (zone B) et de 0 à 10 ans, gratuit en promenoir (zone B).

l' s'organise comme suit : de 0 à 5 ans, gratuit en promenoir (zone A) et en tribune sur les genoux des parents ; de 6 à 10 ans, 10€ en tribune, 5€ en Promenoir (zone B) et de 0 à 10 ans, gratuit en promenoir (zone B). Pour les personnes déguisées au Corso Carnavalesque et Corso Carnavalesque illuminé : gratuit en promenoirs (zones A et B)

au : gratuit en promenoirs (zones A et B) Pour les handicapés, l'accès à la Bataille de Fleurs, aux Corso Carnavalesque et Corso Carnavalesque illuminé s'organise comme suit : 11 € en tribune et gratuit en promenoirs (zones A et B)

Le char d'Harvey Weinstein lors du Carnaval de Nice 2019, défilait aux côtés d'une actrice blonde à l'œil au beurre noir, une pancarte #MeToo à la main. "Il est entouré d'Oscars, qui n'ont rien dit, rien vu, rien entendu. Cela représente et symbolise le mutisme du monde du cinéma autour de cette affaire Weinstein", avait expliqué le concepteur du char de Weinstein à BFM TV. © Frederic DIDES/SIPA/SIPA

Chaque année, le carnaval de Nice est organisé autour d'un thème imposé. Le thème du carnaval de 2022 est le Roi des Animaux, et les costumes doivent donc correspondre au thème imposé. Les déguisements prêtant à confusion (caractère religieux, militaire ou injurieux) sont prohibés. Les personnes intégralement déguisées pourront entrer gratuitement au Corso carnavalesque et au Corso carnavalesque illuminé dans les promenoirs.

Les costumes des parades sont créés dans un atelier éphémère dédié au Carnaval par des costumières du monde du spectacle qui jonglent avec les tissus et matériaux originaux, laissant libre cours à l'imaginaire. Il est bien évidemment possible d'accéder au carnaval en tant que simple participant, en fabriquant soit même son propre costume de carnaval. Beaucoup de déguisements en animaux, fruits, légumes, plantes sont observés chaque année lors du carnaval de Nice. L'extravagance et la beauté esthétique restent les maîtres mots des carnavaliers.

Un fêtard porte la caricature de l'homme d'affaires Dominique Strauss Kahn, accompagné par une tête de l'ancien président et homme d'affaires italien Silvio Berlusconi. © Lionel Cironneau/AP/SIPA

Le Carnaval de Nice draine près de 200 000 personnes et pour protéger cet événement d'envergure, "un des plus beaux étendards du tourisme" selon le préfet, la ville de Nice mobilise de nombreux agents privés, des policiers municipaux, des gendarmes et une cinquantaine de caméras de vidéosurveillance depuis l'attentat qui avait frappé la Promenade des Anglais. Le parcours de la fameuse parade autour de la Place Masséna est désormais entièrement ceinturé et tous les chars sont soumis à des tests de déminages récurrents. Enfin, l'acquittement d'un ticket d'entrée est obligatoire pour franchir les contrôles des 36 portiques de sécurité.

Pour des raisons de sécurité, les objets contondants, tranchants ou pointus, les armes même factices, les feux d'artifice, les pétards, les feux de Bengale, les contenants en verre ou en métal (canettes, bouteilles en verre et toutes bombes métalliques, sprays, y compris les bombes à fils serpentins Carnaval), les valises, sacs à provisions et autre sacs et bagages, ainsi que les casques de moto, sont prohibés.

Pour venir au Carnaval de Nice, il est conseillé de laisser sa voiture dans un parking Parcazur et de prendre le tramway pour se rendre au centre-ville. Plus d'infos .

. Suivez en direct le Carnaval de Nice sur Facebook, Twitter, Youtube ou Instagram.

Comme le Carnaval de Venise, celui de Nice a une longue histoire puisqu'il existait déjà à la fin du 13e siècle. Devenu une véritable fête populaire au 14e et 15e siècle, le carnaval de Nice prend la forme de grands bals et de parades dans la vieille ville. Alors qu'en 1871, l'épisode de la Commune inquiéta l'aristocratie et la grande bourgeoisie, un peu partout en France, la ville de Nice tenta de mener une campagne de promotion afin de faire venir à elle de riches visiteurs. C'est alors que fut créé en 1873 un comité des fêtes qui prit en charge l'organisation du carnaval de Nice pour en faire un véritable spectacle. Très rapidement, le symbole du carnaval devient Sa Majesté Carnaval, un pantin géant. Trois ans après, en 1876, les Batailles de Fleurs sont créées par Andriot Saëtone sur la Promenade des Anglais. A l'origine simples échanges de fleurs, elles sont devenues le versant poétique et élégant du Carnaval. Quant à Sa Majesté Carnaval, elle devient chaque année le maître de la ville pendant les deux semaines de festivités hivernales, faisant de cet événement l'un des carnavals les plus célèbres au monde avec celui de Venise et de Rio.