Carnaval de Rio : l'édition 2022 reportée en avril, quel est le programme ?

Considéré comme l'une des plus grandes fêtes du monde, le carnaval de Rio allie danse et musique. Face à la progression du variant Omicron au Brésil, les célèbres défilés des écoles de samba sont reportés au mois d'avril 2022.

[Mis à jour le 25 janvier 2022 à 16h11] Figurant parmi les célèbres fêtes populaires du monde, le carnaval de Rio se tient chaque hiver de fin février à début mars. Réputé pour sa bonne ambiance et ses shows impressionnants, cet événement haut en couleurs attire des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier pour vibrer au son des batucadas, des fanfares composées principalement d'instruments à vent et de tambours. Suite à la progression du variant Omicron au Brésil, les autorités ont indiqué que les défilés du carnaval de Rio de Janeiro et de Sao Paulo prévus fin février sont reportés au mois d'avril 2022. "Les mairies de Rio de Janeiro et de Sao Paulo ont décidé de reporter les défilés des écoles de samba" pour la fin avril, "en raison de la situation actuelle de la pandémie au Brésil et de la nécessité de préserver des vies".

À Rio de Janeiro, le carnaval est un symbole festif extrêmement important, comme dans la plupart des grandes villes du Brésil. Il a lieu tous les ans pendant les 5 jours qui précèdent le mercredi des Cendres. Le carnaval commence ainsi chaque année un vendredi pour se terminer le mardi suivant. Toutefois, la progression du variant Omicron au Brésil a contraint les organisateurs à reporter l'évènement de plusieurs mois. L'édition 2022 du carnaval de Rio débutera donc le 21 avril 2022.

Le carnaval de Rio de Janeiro 2022 aura lieu dans plusieurs endroits incontournables de la "cidade maravilhosa", la cité merveilleuse.

>>> Au Sambodrome Marques de Sapucai. Vous avez forcément déjà vu à la télévision des images de la "compétition officielle" entre écoles de samba, qui se tient dans ce stade de samba à ciel ouvert, pouvant accueillir 90 000 spectateurs. L'entrée est payante et il est difficile d'obtenir des billets étant donné l'engouement des habitants de Rio pour l'événement (pour essayer d'obtenir des billets, contactez Riotur, l'organisme touristique qui gère le carnaval). Chaque jour s'y tient un défilé différent, généralement entre 21 heures et 4 heures du matin. Les prestations donnent lieu à une notation de la part des juges et les notes obtenues déterminent le positionnement des écoles dans le classement final à l'issue du carnaval. Le déroulé est similaire pour chaque école : un interprète commence à lancer la samba, des centaines de tambours rythment ensuite la procession des chars, les baianas (danseuses) vibrent dans leur superbes costumes, faits de plumes, d'étoffes colorées, de strings pailletés... Chaque défilé dure environ 1h.

Défilé des écoles de samba au Sambodrome durant le carnaval de Rio. © detanan - 123RF

Contrairement à bon nombre de carnavals, le carnaval de Rio dans le sambodrome est réservé aux membres des écoles de sambas. En effet, les visiteurs n'ont pas la possibilité d'y prendre part, et doivent donc se contenter d'admirer le spectacle depuis les tribunes. Unique solution pour prendre part à la fête, s'inscrire plusieurs mois à l'avance dans l'une des écoles de samba qui participent à l'événement (voir le reportage "Des Françaises réalisent leur rêve au Sambodrome". Les chanceux qui seront acceptés dans l'une des écoles de samba devront confectionner leur propre costume et suivre les instructions sur le rôle qu'ils devront jouer dans la Parade. Deux types de costumes existent : ceux conçus pour les défilés sur les chars et ceux conçus pour les défilés à pied. Les plus majestueux sont incontestablement ceux que portent les figurants sur les immenses chars. Leur confection dépend du thème imposé par l'école pour le défilé.

Le carnaval de Rio de Janeiro est relativement récent puisqu'il date de la fin du XIXe siècle. Mais il puise ses racines dans la rencontre des cultures européennes et africaines. Très présent et populaire en Europe depuis des siècles, il a en effet été importé en Amérique du Sud par les Portugais, où le carnaval existe depuis le Moyen-Age (comme pour le carnaval de Venise). Il s'est développé autour de la danse samba, et ce sont les esclaves africains des colons portugais qui ont beaucoup oeuvré au développement de cet événement. En effet, à la fin du XIXe siècle, les Cordoes, des groupes de danseurs, déambulaient dans les rues de Rio. Ils sont les ancêtres des écoles modernes de samba, très présentes aujourd'hui dans les différents quartiers de la ville. C'est de cette époque que remontent les origines de ce qui va devenir le célèbre carnaval de Rio, devenu la fête nationale la plus populaire au Brésil.